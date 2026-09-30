Los Braves, White Sox, Yankees y Padres arrancaron los Playoffs con victorias y tomaron ventaja de 1-0 en sus respectivas series

La postemporada de las Grandes Ligas comenzó este martes con los cuatro primeros Juegos de Comodines, jornada en la que Braves, White Sox, Yankees y Padres consiguieron triunfos para colocarse a una victoria de avanzar a la siguiente ronda. Atlanta venció 5-3 a Philadelphia, Chicago derrotó 6-3 a Houston, Nueva York blanqueó 9-0 a Boston y San Diego superó 8-0 a Chicago.

Con estos resultados, los cuatro ganadores se pusieron 1-0 en sus series al mejor de tres partidos, por lo que Phillies, Astros, Red Sox y Cubs están obligados a ganar el segundo encuentro para evitar la eliminación. Los Juegos 2 se disputarán este miércoles 30 de septiembre, nuevamente con los cuatro enfrentamientos repartidos durante la jornada.

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Braves remontan ante Phillies y toman ventaja

Los Atlanta Braves fueron los primeros en conseguir la victoria al imponerse 5-3 a los Philadelphia Phillies en el Truist Park. El conjunto visitante llegó a la séptima entrada con ventaja de 3-2 gracias a un triple de dos carreras de J.T. Realmuto, pero Atlanta reaccionó en el octavo episodio.

El momento decisivo llegó con Austin Riley, quien conectó un cuadrangular de tres carreras ante Jhoan Duran para darle la vuelta al marcador y colocar a los Braves al frente de manera definitiva. Michael Harris II terminó con tres imparables, mientras que Chris Sale protagonizó gran parte del duelo desde la lomita. Con el triunfo, Atlanta quedó a una victoria de avanzar.

Michael Harris II festeja una de sus anotaciones con Braves | AP

White Sox, Yankees y Padres pegan primero

En la Liga Americana, los Chicago White Sox sorprendieron a los Houston Astros al ganar 6-3 en Daikin Park. Chicago tomó ventaja desde el primer inning y amplió la diferencia con dos carreras en el segundo episodio; Houston intentó reaccionar, pero los White Sox mantuvieron el control para llevarse el primer partido.

White Sox de Chicago | AP

Más tarde, los New York Yankees tuvieron una actuación contundente en Yankee Stadium y derrotaron 9-0 a los Boston Red Sox. La ofensiva neoyorquina marcó distancia durante el encuentro y la defensiva se encargó de mantener en cero a Boston para tomar el control de una de las series más atractivas de la ronda.

En el último encuentro del día, los San Diego Padres completaron la jornada con una blanqueada de 8-0 sobre los Chicago Cubs en Petco Park. Fernando Tatis Jr. abrió el partido con un cuadrangular en el primer lanzamiento que vio y Michael King estuvo cerca de lanzar un juego sin hit, en una noche en la que San Diego dominó desde el inicio.

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado celebran la victoria de los Padres ante los Cubs | AP

Así quedan las series tras el Juego 1

Serie Juego 1 Braves vs. Phillies ATL 5-3 PHI White Sox vs. Astros CWS 6-3 HOU Yankees vs. Red Sox NYY 9-0 BOS Padres vs. Cubs SD 8-0 CHC

Los Juegos 2 se disputarán este miércoles 30 de septiembre: Phillies visitará nuevamente a Braves a las 2:00 p. m. ET, White Sox enfrentará a Astros a las 5:00 p. m., Red Sox se medirá con Yankees a las 8:00 p. m. y Cubs cerrará la jornada ante Padres a las 10:00 p. m., de acuerdo con el calendario de MLB.