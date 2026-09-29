Aaron Judge no estará disponible en el roster de Yankees para enfrentar a Red Sox

El jonronero de New York no se recuperó a tiempo de su lesión en la pantorrilla derecha y quedó fuera de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Aaron Judge no estará con los New York Yankees para la Serie de Comodines ante los Boston Red Sox, luego de quedar fuera del roster de 26 jugadores para la serie que comienza este martes en el Yankee Stadium.

El capitán neoyorquino se encuentra fuera de actividad desde el pasado 16 de septiembre, cuando sufrió una distensión en la pantorrilla derecha. Aunque en los últimos días incrementó su actividad, finalmente no recibió el alta médica para regresar al diamante.

Aaron Judge, jardinero derecho de los Yankees | AP

Aaron Judge intentó convencer a los Yankees

La presencia de Judge se mantuvo como una de las principales incógnitas de cara al inicio de los playoffs, pues el propio pelotero buscó demostrar que estaba en condiciones para jugar. El lunes incluso tomó práctica de bateo en vivo.

Sin embargo, la lesión involucra el músculo sóleo de la pantorrilla derecha y el proceso de recuperación todavía no estaba completo. Judge no disputa un encuentro desde el 16 de septiembre, por lo que los Yankees finalmente optaron por no arriesgarlo en este inicio.

Judge solamente pudo disputar 66 partidos durante la temporada regular de 2026, en los que bateó para un porcentaje de .241, conectó 18 cuadrangulares y produjo 41 carreras. Antes de esta lesión también había estado fuera durante más de tres meses por una fractura de costilla.

Victoria de los Yankees sobre Red Sox en campaña regular | AP

Giancarlo Stanton sí estará disponible para los Yankees

Ante la ausencia de su principal figura ofensiva, los Yankees sí activaron a Giancarlo Stanton, quien regresará al roster de Postemporada después de permanecer fuera desde el 24 de abril por problemas en ambas pantorrillas. Trent Grisham también fue incluido tras recuperarse de una lesión en el tendón de la corva.

Aaron Judge de los Yankees mira un juego desde la banca | AP

La serie entre Yankees y Red Sox será a ganar dos de tres partidos y comenzará este martes en el Bronx. Nueva York buscará avanzar a la Serie Divisional, instancia en la que enfrentaría a los Tampa Bay Rays si consigue superar a Boston.