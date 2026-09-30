La pelota de invierno presentó a su principal partner de cara al comienzo del torneo

El béisbol mexicano está cambiando. Luego de una gran edición de 2025, el presidente de la Liga Mexicana del Pacifico, Rafael Escobar Cornejo hizo oficial la llegada de Banamex como el patrocinador oficial del torneo de pelota invernal, además de ser un socio estratégico con plan hasta 2030 en un evento que contó con grandes sorpresas para el 2026.

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La pelota invernal cambia

Durante un evento celebrado en la ciudad de México, presidentes y personalidades del beisbol mexicano presentaron la nueva edición de la Liga del Pacifico, misma que además de contar con un nuevo patrocinador también tendrá nuevas reglas para el juego.

Con la alianza, la Liga Mexicana del Pacifico busca ampliar su mercado y atraer mayor público de todo el país. Así mismo, se plantea una reestructuración en cuanto a transmisión y asistencia a los estadios durante cada temporada con un punto de partida de más de 3 millones de aficionados en los estadios y más de ocho mil asistentes por partido.

Rafael Escobar Cornejo, presidente de la Liga Mexicana del Pacifico | x:@LMP_Beisbol

Rafael Escobar presentó a los 10 equipos que participaran en la temporada de 2026, destacando a Naranjeros de Hermosillo, pues la Ciudad del Sol será sede de la Serie del Caribe 2027, por lo que lucharán por ser los representantes del país y así jugar como locales.

Junto con el presidente de la liga, los presidentes de los equipos estuvieron presentes para confirmar su asistencia, contando una vez más con 10 contendientes al título, además de figuras del diamante como Oliver Pérez, ex jugador de beisbol mexicano.

Rafael Escobar Cornejo en presentación de la Liga Mexicana del Pacifico | x:@LMP_Beisbol

Equipos de la LMP 2026:

Charros de Jalisco

Algodoneros de Guasave

Águilas de Mexicali

Cañoneros de Los Mochis

Jaguares de Nayarit

Mayos de Navojoa

Naranjeros de Hermosillo

Tomateros de Culiacán

Venados de Mazatlán

Yaquis de Ciudad Obregón

Rafael Escobar Cornejo y Oliver Pérez | x:@LMP_Beisbol

¿Cuándo arranca la liga Mexicana del Pacifico?

Luego de que los Charros de Jalisco barrieron a los Tomateros de Culiacán 4-0 con el Juego 4 celebrado el 25 de enero, la pelota invernal regresa tras ocho meses. La primera bola está programada para lanzarse el 13 de octubre.