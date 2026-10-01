El arbitraje mexicano comenzó a ganar presencia en distintas federaciones de Centroamérica, debido a que Felipe Ramos Rizo dirige el Departamento de Arbitraje de Guatemala, Armando Archundia asumió la dirección de Arbitraje de Nicaragua y Miguel Chacón fue elegido como presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, tres cargos desde los que los exsilbantes mexicanos tendrán la responsabilidad de capacitar, supervisar y modernizar los procesos arbitrales fuera de México.
La presencia mexicana no se limita a la experiencia acumulada dentro de las canchas, debido a que Ramos Rizo encabeza la capacitación y designación de árbitros locales; Archundia buscará profesionalizar y fortalecer la preparación técnica de los árbitros nicaragüenses; mientras que Chacón llega a Costa Rica respaldado por su experiencia como instructor de FIFA y Concacaf.
Exárbitro mexicano, Miguel Chacón, será presidente de la la Comisión de Arbitraje de Costa Rica
Ramos Rizo apuesta por la tecnología en Guatemala
El exárbitro mundialista mexicano llegó a la Federación de Futbol de Guatemala después de dos décadas como analista en una cadena internacional. El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, fue quien lo contactó para encabezar la estructura arbitral.
Entre sus principales objetivos está la implementación del Football Video Support (FVS), herramienta de asistencia arbitral por video que busca apoyar a los jueces en la toma de decisiones.
Archundia vuelve a dirigir una estructura arbitral
En Nicaragua, Armando Archundia asumió un nuevo reto después de que encabezó la Comisión de Árbitros de México entre 2022 y 2024.
El dos veces mundialista cuenta con una trayectoria que comenzó en 1985 y que lo llevó a dirigir 591 partidos de Primera División, récord histórico en el futbol mexicano.
Chacón, un especialista en VAR y FVS
En Costa Rica, Miguel Chacón fue elegido para presidir la Comisión de Arbitraje. El mexicano fue uno de los fundadores del VAR en México y actualmente es instructor de FIFA y Concacaf.
Con ocho años como instructor FIFA para América, participó en capacitaciones en Nicaragua, El Salvador y Honduras. Además, próximamente trabajará en Panamá con el FVS.