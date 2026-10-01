Fotoshoot de arbitraje con Armando Archundia en el 2017 | MEXSPORT

Felipe Ramos Rizo en Guatemala, Armando Archundia en Nicaragua y Miguel Chacón en Costa Rica encabezan estructuras arbitrales fuera de México

El arbitraje mexicano comenzó a ganar presencia en distintas federaciones de Centroamérica, debido a que Felipe Ramos Rizo dirige el Departamento de Arbitraje de Guatemala, Armando Archundia asumió la dirección de Arbitraje de Nicaragua y Miguel Chacón fue elegido como presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, tres cargos desde los que los exsilbantes mexicanos tendrán la responsabilidad de capacitar, supervisar y modernizar los procesos arbitrales fuera de México.

La presencia mexicana no se limita a la experiencia acumulada dentro de las canchas, debido a que Ramos Rizo encabeza la capacitación y designación de árbitros locales; Archundia buscará profesionalizar y fortalecer la preparación técnica de los árbitros nicaragüenses; mientras que Chacón llega a Costa Rica respaldado por su experiencia como instructor de FIFA y Concacaf.

Ramos Rizo apuesta por la tecnología en Guatemala

El exárbitro mundialista mexicano llegó a la Federación de Futbol de Guatemala después de dos décadas como analista en una cadena internacional. El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, fue quien lo contactó para encabezar la estructura arbitral.

Entre sus principales objetivos está la implementación del Football Video Support (FVS), herramienta de asistencia arbitral por video que busca apoyar a los jueces en la toma de decisiones.

Ramos Rizo en un partido de Liga MX en el 2003 | MEXSPORT

Archundia vuelve a dirigir una estructura arbitral

En Nicaragua, Armando Archundia asumió un nuevo reto después de que encabezó la Comisión de Árbitros de México entre 2022 y 2024.

El dos veces mundialista cuenta con una trayectoria que comenzó en 1985 y que lo llevó a dirigir 591 partidos de Primera División, récord histórico en el futbol mexicano.

Armando Archundia, exárbitro mexicano, previo a un juego en el Estadio Corregidora | MEXSPORT

Chacón, un especialista en VAR y FVS

En Costa Rica, Miguel Chacón fue elegido para presidir la Comisión de Arbitraje. El mexicano fue uno de los fundadores del VAR en México y actualmente es instructor de FIFA y Concacaf.

Con ocho años como instructor FIFA para América, participó en capacitaciones en Nicaragua, El Salvador y Honduras. Además, próximamente trabajará en Panamá con el FVS.