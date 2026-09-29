La Bicolor consiguió su primer triunfo del año con una exhibición ofensiva ante la Selecta

La Selección de Guatemala finalmente rompió su mala racha en 2026 y lo hizo de manera contundente al golear 6-0 a El Salvador en el Estadio Manuel Felipe Carrera, dentro de la segunda jornada del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026-27. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena dominó de principio a fin y consiguió sus primeros tres puntos del torneo.

El resultado significó además la primera victoria de Guatemala en todo 2026, luego de un complicado arranque de año en el que acumuló derrotas en amistosos y cayó 3-2 contra Jamaica en su debut en la Nations League. Ante la Selecta, la Bicolor cambió por completo el panorama con una actuación ofensiva prácticamente perfecta.

Jugadores guatemaltecos entonan su himno nacionalo en el duelo ante El Salvador | X: @fedefut_oficial

Guatemala sentencia el partido desde el primer tiempo

Los locales necesitaron apenas siete minutos para abrir el marcador por conducto de Darwin Lom, quien encaminó una noche que rápidamente se inclinó del lado guatemalteco. Al minuto 28 llegó el segundo tanto, obra de Rubio, mientras que Óscar Fajardo apareció al 33' para colocar el 3-0 antes del descanso.

El Salvador no encontró la manera de contener el ataque chapín y tampoco logró reaccionar después de los primeros goles. Guatemala aprovechó los espacios, mantuvo la presión en campo rival y llegó al medio tiempo con una ventaja que prácticamente dejó definido el Clásico Centroamericano.

Festejo de uno de los seis goles del equipo guatemalteco | X: @fedefut_oficial

La única noticia negativa para el equipo de Tena en la primera mitad fue la lesión de Óscar Santis, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla cerca del minuto 45. El atacante había sido una de las figuras de Guatemala en el debut frente a Jamaica, encuentro en el que marcó los dos goles de su selección.

Óscar Fajardo firma triplete ante El Salvador

Lejos de bajar el ritmo durante la segunda mitad, Guatemala continuó buscando el arco salvadoreño y encontró el cuarto tanto al minuto 56 gracias a Aparicio, quien amplió todavía más una ventaja que ya era irreversible para el conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez.

La gran figura de la noche fue Óscar Fajardo, quien volvió a aparecer en la recta final. El atacante marcó al minuto 88 y nuevamente al 92 para completar su triplete y establecer el definitivo 6-0, una de las victorias más contundentes de Guatemala en sus recientes presentaciones internacionales.

Guatemala goleó 6-0 a El Salvador | X: @fedefut_oficial