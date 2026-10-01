Bruno Fernandes será el capitán de Portugal ante Dinamarca tras la salida de Cristiano Ronaldo

El jugador del Manchester United asumirá un rol más protagónico con el cuadro lusitano

Bruno Fernandes asumirá un nuevo papel dentro de la Selección de Portugal. El mediocampista del Manchester United será el capitán del conjunto lusitano en el duelo ante Dinamarca por la UEFA Nations League, luego de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración.

La ausencia del histórico delantero obligó al cuerpo técnico portugués a realizar varios ajustes dentro de la plantilla, entre ellos la elección de un nuevo jugador encargado de portar el gafete. Bruno Fernandes fue el elegido para asumir esa responsabilidad en un momento de transición para la selección.

El mediocampista se ha consolidado durante los últimos años como uno de los principales referentes del combinado portugués, tanto por su experiencia como por su protagonismo dentro del terreno de juego. Ahora tendrá la misión de encabezar al equipo en el compromiso frente a Dinamarca.

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal | AP

Bruno Fernandes toma el liderazgo de Portugal

La designación de Bruno Fernandes representa un cambio importante para Portugal después de que Cristiano Ronaldo dejara la concentración de manera inesperada. El delantero había sido durante años el principal capitán y referente del cuadro lusitano.

Fernandes, quien también está acostumbrado a portar el gafete con el Manchester United, deberá trasladar ese liderazgo al combinado nacional. Su experiencia en competencias internacionales y su peso dentro del vestidor fueron factores importantes para asumir esta nueva función.

Bruno Fernandes se rindió ante Cristiano tras victoria ante Uzbekistán | AP

Portugal tendrá nuevo capitán y nuevo número siete

El cambio no solamente afectará la capitanía, ya que Portugal también tendrá un nuevo futbolista utilizando el emblemático dorsal número siete. La UEFA confirmó que Rafael Leão será quien porte dicho número en el próximo encuentro.

La modificación en los dorsales se produjo debido a que las normas de la UEFA no permiten mantener números vacantes dentro de la lista oficial de jugadores convocados. Por ello, la Federación Portuguesa de Futbol tuvo que reasignar el '7' después de la salida de Cristiano Ronaldo.