El delantero de Napoli protagonizó dos momentos peculiares en la UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo ha acaparado los reflectores del futbol internacional esta semana, por su polémica reciente en la Selección de Portugal. Por ello, no pasaron desapercibidos los gestos de Rasmus Højlund, quien festejó como el 'Bicho' y además "empujó" al técnico luso, Jorge Jesús, en el juego contra Dinamarca en la UEFA Nations League.

El delantero de Napoli puso el empate parcial 2-2 en el partido y se apropió del peculiar festejo de CR7. Sin embargo, de poco le ayudó, ya que los daneses terminaron cayendo 2-4, tras lo cual el mismo Højlund se volvió viral por una confrontación que tuvo con el estratega rival, aunque la situación no escaló a mayores.

Højlund festejó como Cristiano Ronaldo

Luego del tanto inicial de Joao Cancelo al minuto 13, Mikkel Damsgaard puso el 1-1 al 23', aunque poco le duró el gusto a los daneses, ya que de inmediato Gonçalo Ramos recuperó la ventaja al 25'. Fue al inicio del segundo tiempo, al 53', que Højlund empató de nuevo con una definición bombeada tras un gran contragolpe.

Tras ello, corrió hacia el banderín de tiro de equina, mientras agitaba el dedo índice en el aire para provocar a la afición, de la cual una parte entendió y gritó "¡Siuuu!" cuando Højlund brincó y cayó con las piernas abiertas, festejo que acompañó a Cristiano Ronaldo por varios años de su carrera. El festejo generó el debate si fue una burla a los lusos o solo un homenaje al 'Bicho'.

¿Cómo fue el cruce de Højlund con Jorge Jesús?

El tanto del jugador de Napoli no fue de gran ayuda, pues al minuto 67, Vitinh recuperó la ventaja, mientras que al 87' Joao Felix sentenció el 2-4. Después de eso, Højlund fue protagonista otra vez, ya que en el momento en el cual los jugadores daneses se despidieron del cuerpo técnico de Portugal.

Rasmus Højlund festeja en el partido de Dinamarca contra Portugal en la Nations League | AP

Al momento de acercarse a Jorge Jesús, inicialmente el delantero danés le dio la mano, pero cuando el técnico le dio unas palmaditas en el pecho, Højlund le dio un ligero empujón. El técnico siguió saludando a los otros jugadores, pero el atacante mantuvo la mirada hacia el entrenador antes de continuar con el protocolo.

"No sé qué lo llevó a hacerlo. Quizá no le agrado por alguna razón”, explicó Jesús en conferencia de prensa, en la cual le quitó relevancia al incidente. "Es todavía un chico y no tengo intención de enojarme. Yo simplemente hago mi trabajo. No voy a convertir esto en una historia mayor. Para mí, ya terminó. Lo respeto y espero el mismo respeto de su parte", finalizó.