El cuadro de Craig Bellamy aprovechó la ventaja numérica para conseguir sus primeros tres puntos

Gales necesitaba reaccionar y lo hizo con una remontada ante Noruega. El conjunto británico se impuso 2-1 en la tercera jornada de la Liga A de la UEFA Nations League, luego de comenzar el encuentro en desventaja y encontrar en el segundo tiempo el gol que terminó por darle sus primeros tres puntos en el Grupo 4.

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¿Cómo logró Gales darle la vuelta al partido?

Noruega tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa al 11’. Oscar Bobb apareció para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0, en un golpe que obligó a Gales a remar contracorriente durante buena parte del primer tiempo.

El cuadro británico no encontró la manera de responder de inmediato, mientras Noruega intentaba conservar la ventaja y controlar el ritmo del partido. Sin embargo, cuando parecía que los visitantes llegarían al descanso con la ventaja, Gales encontró el camino hacia el empate.

Erling Haaland con Noruega en la UEFA Nations league | AP

Al minuto 38, Daniel James apareció para igualar el marcador y devolverle la vida a los británicos. El 1-1 cambió el panorama antes del descanso y dejó todo preparado para una segunda mitad en la que ambos equipos tendrían que volver a comenzar prácticamente desde cero.

Gales salió decidido a completar la remontada y no tardó en conseguirlo. Apenas habían transcurrido tres minutos del complemento cuando Neco Williams apareció al 48’ para marcar el 2-1 y darle la vuelta al encuentro.

Noruega vs Gales en la UEFA Nations League | AP

Una victoria que devuelve la confianza

Con la ventaja en el marcador, Gales tuvo que resistir los intentos de Noruega por volver a meterse en el partido. El conjunto británico mantuvo el resultado hasta el silbatazo final y celebró una victoria que también puso fin a una racha de seis jornadas sin ganar.

Durante ese periodo, Gales había acumulado cuatro derrotas y dos empates, por lo que el triunfo representó un respiro para el equipo. Además, significó su primera victoria en el Grupo 4 de la Liga A y le permitió alcanzar a Noruega con tres puntos.

Ahora, Gales buscará mantener el impulso en la próxima jornada de la Nations League, cuando se mida ante Dinamarca. Por su parte, Noruega tendrá una prueba complicada, pues deberá visitar a Portugal en busca de recuperar el terreno perdido.