El cuadro heleno sorprendió con una ventaja de dos goles en la primera mitad, pero la 'Oranje' reaccionó a tiempo para rescatar la unidad y mantener el invicto de ambos en el Grupo A2 de la Nations League

Países Bajos logró rescatar un agónico empate 2-2 en su visita a Grecia dentro de la Jornada 3 de la UEFA Nations League, en un encuentro vibrante disputado por el Grupo A2. La escuadra helena rozó la victoria tras firmar una dominante primera mitad en la que tomó ventaja de dos anotaciones, la reacción del conjunto neerlandés en el complemento, coronada con un remate de Tijjani Reijnders en los minutos finales, evitó la caída visitante y mantuvo el registro de ambos combinados sin conocer la derrota en el torneo continental.

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El inicio del partido estuvo marcado por el dinamismo local. Apenas al minuto 13, Christos Tzolis mandó guardar el balón al fondo de la red, pero la acción fue invalidada debido a que Vangelis Pavlidis obstaculizó la visión del guardameta Bart Verbruggen en posición fuera de juego.

La revancha griega llegó al 23' tras un trazo largo del arquero Konstantinos Tzolakis que el ingresado Giorgos Masouras peinó con precisión, permitiendo a Fotis Ioannidis definir cruzado al rincón inferior derecho para el 1-0.

Países Bajos vs Grecia UEFA Nations League l AP

Antes del descanso, Verbruggen evitó el segundo tras frustrar a Konstantinos Karetsas en el primer poste, pero en el tiempo agregado no pudo evitar la caída de su marco cuando un centro de Ioannidis desde la banda derecha encontró nuevamente a Masouras, quien empujó el esférico para irse al vestidor con una cómoda ventaja de 2-0.

Reacción de la 'Oranje' en el complemento

Para la segunda mitad, la tónica cambió por completo con el despertar ofensivo del cuadro neerlandés. Virgil van Dijk recortó distancias al conectar un potente cabezazo en el área chica ante un indefenso Tzolakis. La insistencia visitante continuó provocando estragos, aunque el VAR intervino para anular dos tantos consecutivos a Denzel Dumfries por posición adelantada antes de poder celebrar el ansiado empate.

Gjivai Zechiel ante Grecia UEFA Nations League AP