El español se impuso 2-1 a Veljko Paunovic en su segundo partido al mando del cuadro holandés

La era de Xavi Hernández al frente de Países Bajos ya tiene su primera victoria. La 'Oranje' derrotó 2-1 a Serbia en la segunda jornada de la UEFA Nations League, en un partido que tuvo emociones hasta el final y que permitió al entrenador español sumar sus primeros tres puntos desde su llegada al banquillo neerlandés.

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Después del empate 1-1 ante Alemania en su debut, Xavi buscaba darle a su nuevo equipo un triunfo que confirmara el buen inicio de su proyecto. Del otro lado estaba Serbia, que además de jugar como local necesitaba sumar luego de haber perdido en la primera jornada ante Grecia.

Países Bajos tomó la iniciativa y encontró el premio al minuto 30. Mick Meerdink se encargó de cobrar desde el punto penalti y no falló frente al arco serbio. El delantero neerlandés abrió el marcador y le dio a la visita la ventaja que había buscado durante la primera media hora.

Xavi Hernández como entrenador de Países Bajos | AP

Serbia reaccionó antes del descanso

Cuando parecía que Países Bajos se iría al descanso con la ventaja, Serbia encontró la respuesta. Al minuto 43, Luka Jovic apareció para mandar el balón al fondo de las redes y devolverle la vida a los locales. El empate llegó justo antes del descanso y dejó todo abierto para la segunda mitad.

Con el marcador igualado, ambos equipos buscaron el tanto que pudiera inclinar la balanza. Países Bajos mantuvo la presión y Xavi vio cómo su equipo volvía a encontrar la recompensa en el momento indicado. Al minuto 69, Meerdink volvió a aparecer para marcar su segundo tanto de la tarde y devolverle la ventaja a la 'Oranje'.

Serbia vs Países Bajos | AP

Serbia intentó reaccionar en el tramo final del encuentro, pero Países Bajos consiguió resistir los embates locales y aseguró una victoria que vale mucho más que tres puntos para Xavi. El técnico español celebró así su primer triunfo oficial desde que asumió el cargo.

Con este resultado, Países Bajos llegó a cuatro puntos y se colocó provisionalmente en la cima del Grupo 2, a la espera del partido entre Grecia y Alemania. Serbia, por su parte, permanece en el fondo de la clasificación sin unidades después de dos jornadas.

Mexx Meerdink tras anotar con Países Bajos | AP

Xavi comienza a escribir su historia con la 'Oranje'

La victoria también permite a Xavi tomar impulso después de su estreno ante Alemania. El español comenzó su aventura con un empate y ahora consiguió imponerse en territorio serbio, por lo que su equipo mantiene el paso en la pelea por los primeros puestos de su sector.

La jornada también dejó el recuerdo de la remontada de Grecia sobre Serbia en la primera fecha. Los griegos se impusieron 2-1 como visitantes gracias a un gol en los últimos segundos, resultado que les permitió arrancar con tres unidades y mantenerse en la parte alta del grupo.

Ahora, Países Bajos puede presumir de tener cuatro puntos después de dos encuentros y, sobre todo, de haberle entregado a Xavi Hernández su primera victoria como director técnico de la selección. La 'Oranje' comienza a tomar forma bajo las órdenes del español.