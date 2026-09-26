Luka Modrić a sus 41 años guía a Croacia a la victoria ante República Checa

El mediocampista marcó de cabeza para abrir el marcador y volvió a demostrar su calidad en el triunfo 2-1 en la Liga de Naciones

Luka Modrić sigue demostrando que la edad no ha podido apagar su talento, luego de que a sus 41 años, el capitán de Croacia apareció para marcar el primer gol de su selección en el triunfo 2-1 sobre República Checa.

El encuentro correspondió a la primera jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA, en una zona que también integran España e Inglaterra. Con el triunfo, Croacia arrancó la competición con tres puntos.

Luka Modrić es felicitado por sus compañeros tras su gol | AP

Modrić aparece de cabeza y vuelve a ser protagonista

Después de un primer tiempo sin goles, Croacia encontró la ventaja al comienzo de la segunda mitad. Modrić apareció fuera del área, controló el balón y pasando la media luna, sacó un disparo de derecha que mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0.

El histórico mediocampista, que cumplió 41 años en septiembre, volvió a ser protagonista con la camiseta de su selección y amplió su registro internacional, que ya alcanza los 202 partidos y 29 goles con Croacia.

República Checa reaccionó rápidamente y encontró el empate con Adam Karabec, quien aprovechó una jugada ofensiva para devolverle la igualdad al marcador. El partido comenzó entonces a disputarse con mayor intensidad.

Croacia no se conformó con el empate y volvió a buscar la portería rival. La insistencia terminó dando resultado al minuto 77, cuando Marco Pašalić apareció dentro del área para conectar un centro de Ivan Perišić y marcar el 2-1.

Luka Modrić controla el balón en el duelo ante República Checa | AP

Croacia comienza con el pie derecho en el Grupo A3

Los locales intentaron reaccionar en los minutos finales y llegaron a encontrar el empate, pero la anotación fue anulada después de una revisión del VAR. Croacia consiguió resistir y terminó llevándose los tres puntos de territorio checo.

Con este resultado, Croacia suma sus primeras tres unidades en el Grupo A3, donde comparte zona con España, Inglaterra y República Checa. La actividad de la jornada también contempla el duelo entre españoles e ingleses.

Luka Modrić triste por una derrota con Croacia l AP

Ahora el reto será todavía mayor para el equipo de Modrić, pues su próximo compromiso llegará apenas tres días después. Croacia visitará a España el 29 de septiembre, en la segunda jornada de la fase de grupos.