Figura de Suiza admite falsificación de certificado y apunta a enfrentar a la justicia

Granit Xhaka fue excluido de la selección para los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones

El capitán de la Selección de Suiza de futbol, Granit Xhaka, se ha visto envuelto en un escándalo sin precedentes. Ha tenido que admitir públicamente que, durante la pandemia, obtuvo un certificado de vacunación falso contra el coronavirus.

Después de que el periódico suizo "Blick" revelara que la fiscalía de Lucerna había iniciado un procedimiento oficial contra el centrocampista de 33 años, Xhaka se pronunció en Instagram y admitió humildemente su culpabilidad.

Granit Xhaka con arbitraje en el Mundial 2026 | AP

Esta acción ilegal no solo ha deshonrado al experimentado futbolista, sino que podría costarle la cárcel, mientras que la Federación Suiza de Futbol reaccionó de inmediato, excluyéndolo del equipo para los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones.

Aunque solo unos días antes, a través de su portavoz, afirmaba estar debidamente vacunado y poseer todos los certificados médicos, la presión de las pruebas obligó a Xhaka a dar un giro completo. El experimentado futbolista publicó un comunicado en redes sociales en el que intentó explicar su acción:

Granit Xhaka en un entrenamiento del Arsenal | INSTAGRAM @GRANITXHAKA

"Me invadieron el miedo y la desconfianza"

"En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado y quiero pronunciarme personalmente. En relación con la vacunación contra la COVID-19, en aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes reservas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna, estaba invadido por miedos e incertidumbres. En ese estado emocional turbulento, obtuve un certificado de vacunación en lugar de resolver mis preguntas abiertas de la manera prevista. Hoy veo claramente que ese camino no fue el correcto. Fue un error, lo lamento. Asumo la responsabilidad, me enfrento a los hechos y coopero plenamente con las autoridades competentes", escribió Xhaka.

Esta confesión representa una contradicción total con las afirmaciones de hace solo unos días. Su portavoz, Andreas Bantel, había asegurado inicialmente al público que Xhaka tenía un certificado médico de vacunación en regla, pero pronto surgieron inconsistencias con las fechas que derrumbaron por completo su defensa.

Cuando la fiscalía de Lucerna programó su audiencia oficial para principios de octubre, Xhaka se dio cuenta de que no tenía escapatoria y desató el caos que podría acabar en la cárcel

Granit Xhaka festejando un gol con el Arsenal | AP

¿Puede llegar a la cárcel?

Tras la derrota de su Sunderland por 5-3 ante el Manchester City, Xhaka declaró brevemente que la investigación no le preocupaba, diciendo que "había tenido cosas peores en la vida", pero pronto siguió el arrepentimiento público. La Federación Suiza de Futbol reaccionó con rigor: el capitán no viajará a la próxima concentración y se perderá los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones en septiembre y octubre.

Además de la sanción deportiva y la pérdida de su puesto en el equipo, Xhaka se enfrenta a graves consecuencias legales. La obtención y el uso de certificados COVID falsos en Suiza se consideran un delito de falsificación de documentos, por el cual, además de una elevada multa, se contempla una pena de prisión de hasta tres años.