La mayoría de los jugadores de Irlanda votó a favor de disputar los partidos ante Israel, aunque Gavin Bazunu abandonó la convocatoria y el equipo llevará brazaletes negros

La presión para boicotear los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Israel debido a las acciones de ese país en Gaza pasó factura al equipo de Irlanda el sábado, cuando los jugadores hablaron durante horas, votaron sobre su participación y uno de ellos abandonó la convocatoria.

Irlanda tiene previsto jugar contra Israel en Debrecen, Hungría, el domingo, en el primero de esos partidos, pero la rueda de prensa y la sesión de entrenamiento del sábado se retrasaron más de cinco horas, ya que los jugadores volvieron a debatir entre ellos en el hotel del equipo sobre si debían jugar o no.

Jack Moylan de Irlanda pelea el balón con Albian Hajdari de Kosovo | AP

Bazunu toma una postura

Gavin Bazunu confirmó posteriormente en las redes sociales que había abandonado el equipo. Declaró que consideraba que sería "incorrecto participar" en los juegos "basándose únicamente en su convicción personal de que el asesinato de personas inocentes es un error".

El portero suplente de 24 años recalcó que su postura no era "en contra del pueblo israelí ni de la comunidad judía, sino contra las atrocidades que se cometen en la región. Hay pocas ocasiones en la vida en las que uno tiene la oportunidad de defender algo más importante, y creo firmemente que esta es una de ellas". David Courell, director ejecutivo de la Federación Irlandesa de Fútbol, ​​declaró en una rueda de prensa largamente postergada que la "incomodidad" de un jugador, cuyo nombre no reveló, respecto a la celebración de este partido, había provocado deliberaciones en el resto del equipo. Añadió que se realizó una votación entre los jugadores y que "una mayoría significativa" se mostró a favor de continuar con los partidos.

“En base a eso, la asociación tomó la decisión, en nombre del fútbol irlandés, de que este partido continuaría, ya que siempre hemos tenido la intención de cumplir con los calendarios”, dijo Courell. Según los informes, Bazunu comunicó al equipo el viernes por la noche que no quería jugar, pero no fue mencionado en la rueda de prensa. Sin embargo, el seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, confirmó la marcha de un jugador.

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“El resto de los jugadores están entrenando hoy”, dijo Hallgrimsson. “Es un tema que se está debatiendo y aún no hemos llegado a una conclusión, pero seguimos adelante, el partido se jugará y entrenaremos. Habrá más conversaciones esta noche y probablemente mañana”.

Brazaletes negros

Courell dijo que los jugadores se sentían incómodos al tener que responder preguntas "que no tienen que ver con el fútbol", por lo que habían solicitado no tener que cumplir con las obligaciones con los medios de comunicación en torno al partido del domingo.

“También tienen la intención de llevar brazaletes negros en reconocimiento a todas las vidas perdidas en el conflicto”, dijo Courell. “Además, habrá elementos de la ceremonia previa al partido en los que no participarán”. Añadió que tanto los jugadores como la FAI harán una "contribución significativa" a obras benéficas procedentes de los honorarios por los partidos, ninguno de los cuales está abierto a los aficionados irlandeses, y del partido de Irlanda contra Austria en Dublín el 1 de octubre.

La cadena pública irlandesa RTÉ anunció la semana pasada que solo ofrecerá una cobertura reducida de los partidos contra Israel para cumplir con sus obligaciones contractuales, sin presentación en estudio, comentarios en la señal internacional ni análisis, y que tampoco aceptará publicidad ni patrocinio en torno a ninguno de los dos encuentros.

RTÉ también anunció la semana pasada que Irlanda boicoteará el Festival de Eurovisión por segundo año consecutivo debido a la participación de Israel.

Heimir Hallgrimsson, seleccionador nacional de Irlanda | AP

La presión aumenta

La selección irlandesa ha estado sometida a una presión creciente en su país, donde existe una fuerte afinidad con los palestinos, para que boicotee los dos partidos contra Israel: el partido que Israel jugará como local el domingo y el partido que Irlanda jugará como local en Backa Topola, Serbia, el 4 de octubre.

La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) anunció en junio que el partido de Irlanda como local se trasladaría a un campo neutral por "razones operativas" y que no habría público presente. Esto se produjo tras los numerosos llamamientos al boicot del encuentro y la propia moción de la FAI, presentada en noviembre del año anterior, en la que solicitaba a la UEFA que prohibiera a Israel participar en competiciones de clubes e internacionales.

“Hay un enorme apoyo a Palestina en Irlanda —probablemente el mayor de Europa—”, dijo Hallgrimsson. “Y ha habido protestas desde el sorteo (en febrero) para que no se juegue este partido. Ha habido protestas desde el primer día para que no se juegue en Irlanda, y esa es la presión que sentirán los jugadores y la federación. Sentí que esa presión crecía día a día y ahora está a punto de llegar a un punto crítico”.

Dara O'Shea de Irlanda habla con el árbitro durante partido ante Kosovo | AP

El centrocampista irlandés Jason Knight declaró tras la derrota por 1-0 del jueves en Kosovo que los jugadores se encontraban en una situación difícil y que no creía que los partidos debieran seguir adelante.

Hallgrimsson había dicho anteriormente: “No estamos jugando con el genocidio, estamos jugando contra el genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel”, lo que provocó una reacción furiosa de la federación israelí de fútbol, ​​que acusó al entrenador islandés de “estupidez, ignorancia e hipocresía”.

La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) se había resistido a los llamamientos a boicotear los partidos, argumentando que la UEFA podría imponerle duras sanciones. Irlanda es coanfitriona de la Eurocopa 2028 junto con Inglaterra, Gales y Escocia.

Más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta abierta instando a la FAI a reconsiderar su decisión de seguir adelante con los partidos.

La semana pasada, manifestantes se congregaron frente al hotel del equipo en Dublín para pedir a los jugadores que boicotearan los partidos. El sindicato SIPTU desplegó un enorme cartel en el centro de Dublín, junto al río Liffey, pidiendo a los jugadores que "¡Sigan su conciencia!" y "No jueguen con el genocidio", junto a la imagen de un balón ensangrentado. El exseleccionador de Irlanda, Brian Kerr, afirmó que la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) había "perdido el respeto del pueblo irlandés" por seguir adelante con los juegos.

Jugadores irlandeses lamentan gol de Kosovo | AP

«El pueblo irlandés y los aficionados al fútbol no quieren que se jueguen los partidos», dijo Kerr. «Creo que han dejado clara su opinión durante el último año. La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) acudió en noviembre a la UEFA y solicitó que Israel fuera excluido del torneo por principio. Y, sin embargo, la UEFA actuó en contra de ese principio».