Alemania sufrió su primera derrota bajo Jürgen Klopp, después de que Grecia sacó una sorpresiva victoria el domingo 1-0 gracias a Dimitris Kourbelis en la Liga de Naciones.
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El suplente griego anotó con un disparo desviado a los 74 minutos, arruinando un poco el ambiente en Augsburg, donde Klopp hacía su debut en casa como entrenador de Alemania.
¿Cómo fue el Alemania vs Grecia?
Fue la primera victoria de Grecia sobre Alemania.
Klopp dirigió el empate 1-1 contra los Países Bajos en su primer partido al mando el jueves.
Su equipo dominó la primera mitad contra Grecia con 77% de posesión según Opta, aunque sin crear muchas ocasiones claras de gol.
Karim Adeyemi tuvo una jugada de peligro para Alemania
Karim Adeyemi forzó una gran atajada de Konstantinos Tzolakis a los 32 minutos, pero por lo demás el arquero griego tuvo poco que hacer.
Los visitantes se mostraron más ambiciosos en la segunda mitad, con Fotis Ioannidis fallando una gran ocasión, y Jonathan Tah evitando otra, antes de que Kourbelis dejara atónitos a los aficionados locales.