El conjunto blaugrana aseguró que la investigación iniciada por el organismo europeo en 2023 continúa vigente y nunca fue cerrada

El Barcelona respondió a las recientes informaciones relacionadas con el denominado caso Negreira y aclaró que la UEFA no ha abierto un nuevo procedimiento disciplinario en su contra. El conjunto blaugrana aseguró que la investigación iniciada por el organismo europeo en 2023 continúa vigente y nunca fue cerrada.

La postura del club catalán llegó después de que se diera a conocer que el Real Madrid remitió a la UEFA una cantidad considerable de documentación vinculada con los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol.

De acuerdo con el comunicado emitido por la UEFA, los inspectores de Ética y Disciplina recibieron estos nuevos documentos y los tomarán en consideración dentro de la investigación que actualmente permanece en curso. El organismo no anunció la apertura de un expediente diferente ni realizó una valoración pública sobre el contenido presentado por el Real Madrid.

Lamine Yamal y Raphinha en celebración con Barcelona | AP

Barcelona niega reapertura del expediente

Ante esta situación, el Barcelona insistió en que no puede hablarse de una reactivación del procedimiento debido a que éste jamás concluyó. La institución recordó que dos investigadores fueron designados desde 2023 y aseguró que desde entonces ha atendido los diferentes requerimientos formulados durante las pesquisas.

El club también puntualizó que, hasta el momento de publicar su comunicado, los investigadores de la UEFA no le habían trasladado oficialmente la nueva documentación presentada por el Real Madrid ni habían realizado nuevos requerimientos relacionados con ella. La entidad sostuvo que continuará colaborando cuando las autoridades correspondientes soliciten información adicional.

Por su parte, el Real Madrid señaló que el material enviado a la UEFA contiene documentación y evidencias que, desde su perspectiva, resultan relevantes para esclarecer el caso. El conjunto blanco pidió que la investigación avance con rapidez y reiteró que continuará colaborando con los órganos disciplinarios europeos.

Florentino Pérez tras su reelección como presidente de Real Madrid | AP

¿Qué investiga el caso Negreira?

El denominado caso Negreira está relacionado con los pagos realizados durante varios años por el Barcelona a sociedades vinculadas con José María Enríquez Negreira. Las investigaciones judiciales en España analizan la naturaleza de estas operaciones y si pudieron tener alguna relación con un eventual intento de obtener influencia dentro del estamento arbitral.

La postura que ha sostenido el Barcelona es que los pagos correspondían a trabajos de asesoramiento, elaboración de informes y análisis técnicos sobre árbitros. Mientras las investigaciones continúan tanto en España como en el ámbito disciplinario europeo, la UEFA mantiene abierto el expediente iniciado en 2023 y ahora incorporará la documentación remitida por el Real Madrid a su revisión.