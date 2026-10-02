Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en una conferencia de prensa | AP

El entrenador de la Selección de Portugal afirmó que no se arrepiente de sus decisiones

Portugal sigue generando polémicas luego de la polémica salida de Cristiano Ronaldo. El delantero abandonó la concentración tras el partido ante Noruega y después de mantener diferencias con el seleccionador Jorge Jesus. Hoy, el propio entrenador rompió el silencio asegurando que no se arrepiente de las decisiones que tomó previo a la salida del astro portugués.

Cristiano abandonó a su selección

Cristiano Ronaldo decidió no continuar en la concentración de la selección lusitana luego de no haber visto minutos durante el encuentro ante Noruega. Tras la victoria de Portugal, el delantero abandonó rápidamente el terreno de juego y no acompañó a sus compañeros en la celebración del triunfo, generando polémica.

Posteriormente, Ronaldo dejó la delegación portuguesa después de las declaraciones realizadas por Jorge Jesus durante una conferencia de prensa, además de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), asegurando que hablará en su debido momento sobre la situación.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Jorge Jesus responde a la polémica con Cristiano Ronaldo

Pese al abandono de Cristiano Ronaldo, el conjunto lusitano consiguió su tercera victoria consecutiva en la UEFA Nations League después de imponerse 4-2 a Dinamarca, demostrando que, aún sin el atacante de 41 años, el equipo es candidato a ganar los títulos del continente.

Tras el encuentro, Jorge Jesus compareció ante los medios de comunicación donde cuestionado nuevamente por las declaraciones que había realizado previamente sobre el delantero. El estratega portugués había señalado que Cristiano Ronaldo contaba con un "estatus diferente", una expresión que posteriormente generó preguntas sobre el trato que recibe el futbolista dentro del combinado nacional.

Ante la posibilidad de que sus palabras hubieran contribuido al conflicto, Jorge Jesus respondió de manera directa y descartó cualquier arrepentimiento. "No me arrepiento de nada. Cero".

Jorge Jesus dirige partido de Portugal en Nations League | AP

El entrenador también dejó claro que, pese a reconocer que existen futbolistas con un estatus determinado dentro de los equipos, las normas deben mantenerse para todos los integrantes de la plantilla.

"Hay jugadores con estatus, pero las reglas son las mismas para todos".

Jorge Jesus promete explicar lo ocurrido

Más allá de sus respuestas ante los medios, Jorge Jesus evitó ofrecer en ese momento todos los detalles sobre la conversación y los acontecimientos que terminaron con la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal.

"Llevo muchos años en el futbol y sé que no hice nada para que el proceso se diera así. Explicaré todo después del último partido. Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él".