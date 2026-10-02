Ambas Selecciones volverán a colisionar para buscar afianzar el segundo lugar del Grupo C de la UEFA Nations League

El encuentro entre Croacia e Inglaterra se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2026 a las 10:00. Partido correspondiente a la 3.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo C; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

Ambas selecciones vienen de caer ante España, por lo que este partido será importante para poder afianzarse como segundas de uno de los Grupos más complicados de la Nations League.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección de Croacia llega a este encuentro después de caer ante España por goleada y de vencer a Chequia en la primera jornada de la UEFA Nations League; con un equipo que todavía conserva a jugadores de las viejas glorias, buscarán imponerse a unos Tres Leones y su gran equipo repleto de estrellas.

Luka Modrić: Pese al pasar de los años, el croata sigue siendo una de las figuras con mayor peso dentro de su equipo para sacar resultados.

Zlatko Dalić con la Selección de Croacia en el Mundial 2026 | AP

Por su parte, Inglaterra, pese a quedar 3.ª en la Copa del Mundo, vive momentos de irregularidad; recientemente lograron imponerse 2 a 0 ante Chequia y de debutar con derrota ante España en un partidazo.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

¿Dónde ver Croacia vs. Inglaterra?

El encuentro entre Croacia e Inglaterra se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2026 a las 10:00 en el Stadion HNK Rijeka, partido correspondiente a la 3.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo C; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.