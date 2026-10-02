En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Jornada 3 de Fase de Grupos del torneo europeo

La actividad de la Fecha FIFA continúa en Europa con la UEFA Nations League y, en una reiteración de la Final de la Copa del Mundo del 2006, Francia e Italia se verán las caras. Dos de los equipos más ganadores no sólo de Europa sino que de la historia del futbol, se enfrentan este viernes a mediodía en el juego correspondiente de la Jornada 3, que se podrá seguir a través de Sky Sports.

Ambos equipos llegan a este encuentro tras una victoria importante en su más reciente enfrentamiento, además, el ganador de este encuentro podría terminar liderando el Grupo A que comparten con Bélgica y Turquía

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Así llegan los equipos

Francia es líder de Grupo tras haber ganado dos primeros partidos del torneo. El cuadro dirigido por Zinedine Zidane ha sufrido más de lo esperado, pero se pudo llevar victorias de 1-0 tanto ante Turquía como ante Bélgica, por lo que este viernes buscarán no sólo otros tres puntos, sino que también una victoria más cómoda.

Este viernes, al igual que lo fue ante Bélgica, Francia no podrá contar con Kylian Mbappé quien abandonó la concentración al sufrir una lesión en el primer juego. Aun así, con jugadores como Michael Olise, Dembelé, Cherki, Barcola y más tienen plantilla suficiente para poder seguir hilando victorias.

Kylian Mbappé sale lesionado con Francia | AP

Italia por su parte, empezó el torneo con el pie izquierdo. Tras quedar fuera de una nueva Copa del Mundo, el equipo azzurri buscaba demostrar que el cambio había llegado pero una caída por 2-0 ante Bélgica dio una mala impresión.

Pese al descalabro contra los Diablos Rojos, los dirigidos por Roberto Mancini dieron vuelta a la página rápidamente y se llevaron su primera victoria en el certamen tras golear 4-1 a Turquía. Ahora, buscarán otro triunfo que los lleve a los primeros puestos.

Pio y Sebastiano Esposito en celebración con la Selección de Italia | AP

Historial entre ambos equipos

Estos dos equipos se vuelven a ver las caras dos años después de haberse visto las caras también en Fase de Grupos de este mismo torneo. En aquella ocasión dividieron resultados con ambos equipos ganando un juego, curiosamente, los dos ganaron por marcador de 3-1.