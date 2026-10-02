El mediocampista chileno cuestionó al cuerpo técnico de la selección portuguesa después de la salida del delantero de la concentración

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y su salida de la concentración de la Selección de Portugal provocó la reacción de Arturo Vidal, quien salió en defensa del delantero y cuestionó el manejo de la situación por parte del cuerpo técnico del combinado lusitano.

Podría interesarte Futbol Højlund 'vengó' a Cristiano Ronaldo en el partido entre Dinamarca y Portugal

La controversia surgió después de que Jorge Jesus le comunicara a Cristiano que no sería titular para el partido de la UEFA Nations League ante Dinamarca. Tras conocer la decisión, el atacante abandonó la concentración portuguesa, situación que rápidamente generó reacciones.

Cristiano Ronaldo previo a un juego de Portugal | AP

Arturo Vidal critica el trato a Cristiano Ronaldo

Durante una transmisión en directo, Vidal se refirió al episodio y consideró que la forma en la que terminó la concentración del delantero no estuvo a la altura de la trayectoria que ha construido con la selección portuguesa.

"Lo que pasó con Cristiano es una auténtica vergüenza. Un futbolista que está dentro de los cuatro mejores de la historia no puede marcharse de la selección de ese modo. El técnico queda muy mal parado tras todo esto", expresó el Rey Arturo.

El mediocampista chileno destacó el peso histórico de Ronaldo dentro de Portugal y señaló que los futbolistas con ese tipo de trayectoria deben recibir un trato acorde con lo que han conseguido a lo largo de su carrera internacional.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el legado de Cristiano Ronaldo?

Vidal también aseguró que Cristiano tuvo un papel fundamental en el crecimiento deportivo de Portugal durante las últimas décadas, periodo en el que el combinado europeo conquistó títulos como la Eurocopa y la UEFA Nations League.

"A figuras como Cristiano hay que cuidarlas y respetarlas. Él le entregó todo a Portugal y la llevó a la cima. Tiene ganado el derecho a decidir por todo lo que construyó, pero lamentablemente hay entrenadores que no respetan esa grandeza", concluyó Vidal.