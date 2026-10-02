Zlatan Ibrahimovic no está de acuerdo con la decisión de CR7 | Imago7

El exjugador de Suecia considera que la actitud del 'bicho' no es la mejor en esta etapa de su carrera

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal durante los últimos días del mes de septiembre debido a que no estuvo de acuerdo con no ser titular en los partidos que los lusitanos tenían que jugar en este lapso. Dicha situación ha causado una sensación de molestia en Ibra, quien no reparó en mencionar lo que ha hecho mal su excolega de profesión.

La salida repentina de su equipo nacional, ha hecho pensar a Ibra que CR7 con sus declaraciones y acciones podrían generar que la gente no lo recuerde de la mejor manera a pesar de todo lo que ha logrado en sus años como jugador profesional, y más ahora que está en la etapa final.

Cristiano se podría arruinar a sí mismo

En una nueva etapa, donde Zlatan forma parte de una televisora como comentarista deportivo, ha dado su opinión acerca de la decisión que tomó Cristiano Ronaldo, sobre ya no formar parte de la selección de Portugal, al menos por un tiempo determinado, comenzando por decir que es un jugador que cuenta con toda su admiración.

Respeto a Cristiano. Todo lo que ha hecho, la mentalidad para ganar cada competición. Zlatan respeta eso. Los aficionados, el mundo, el fútbol lo va a extrañar. Eso es honesto

Sin embargo, conforme fue avanzando la conversación, el sueco fue muy claro también con la situación que él considera fue la peor tratada por parte del 'Comandante'. Sin decirlo como tal, Ibrahimovic ha mencionado que CR7 cuenta con una especie de falta de madurez.

Cristiano Ronaldo previo a un juego de Portugal l AP

Pero no necesita arruinar el legado que construyó con su ego. Sales del escenario en el nivel más alto. ¿Irse del campamento de Portugal sin hablar con ninguno de tus compañeros de equipo? Eso es irrespetuoso; necesita entender que ya no es un joven. Mira a Zlatan. Yo fui joven una vez. Competí. Luego me retiré. Hasta los leones saben cuándo termina la caza

Vitinha respalda a Jorge Jesus tras triunfo de Portugal

Vitinha destacó el trabajo de Jorge Jesus después de la victoria de Portugal por 4-2 sobre Dinamarca en la Nations League. El mediocampista del PSG aseguró que las ideas del entrenador comienzan a reflejarse dentro de la cancha y consideró que el partido en Copenhague fue la mejor actuación del equipo desde la llegada del estratega.

El portugués también resaltó la evolución ofensiva de la selección y la manera en que el plantel ha ido asimilando las indicaciones de Jorge Jesus conforme avanzan los partidos. Vitinha señaló que Portugal mostró buenas dinámicas y dio un paso adelante en ataque, además de mantener la solidez defensiva que había mostrado en sus encuentros anteriores.

Vitinha, jugador de Portugal, en festejo de gol ante Dinamarca | AP