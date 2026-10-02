Poco a poco ‘El Bicho’ ha dejado de ser la máxima figura mundial que todos conocen

​Mucho se ha hablado de la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal en los últimos días por un pleito con la federación y su entrenador, Jorge Jesus. No obstante, lo que es una realidad son los constantes problemas del futbolista de 41 años que lo han llevado al declive de su carrera.

¿Cuándo inició el declive de Cristiano Ronaldo?

​Cristiano Ronaldo consiguió lo que muy pocos lograron en su carrera: estar en la cima del futbol. Pero todo cambió aquel 26 de mayo de 2018 cuando, después de ganar su tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid y la quinta de su carrera, ‘El Bicho' se despidió del equipo merengue en medio de los festejos por la hazaña europea.

Real Madrid es el equipo con el que más goles ha marcado Cristiano Ronaldo | MEXSPORT&nbsp;

​Un mes después, la Juventus, dominadora en Italia durante seis años seguidos, anunció el fichaje del astro portugués con el objetivo principal de alzar la tan ansiada Orejona. Sin embargo, el trofeo deseado nunca llegó y la ‘Vecchia Signora' perdió su hegemonía en Italia en 2021, año en el que ‘El Comandante' fichó por el Manchester United.

Erik ten Hag ya no quiere a Cristiano Ronaldo en el Manchester United | AP

Ya en 2022, previo al Mundial de Catar, Ronaldo sufrió la pérdida de su hija recién nacida, lo que lo llevó a perderse la pretemporada de los 'Red Devils'. Esta situación causó tensión con su director técnico de aquel entonces, Erik Ten Hag, quien relegó al lusitano al banquillo de suplentes. El conflicto dividió el vestuario de Old Trafford y se intensificó cuando Cristiano se negó a ingresar como sustituto en un partido contra el Tottenham, saliendo del estadio antes del pitido final.

La relación se fracturó definitivamente tras una polémica entrevista que el delantero concedió al periodista Piers Morgan, donde criticó abiertamente a Ten Hag y a la directiva del club. Como consecuencia, el Manchester United y Ronaldo acordaron la rescisión inmediata de su contrato en noviembre de 2022, marcando un amargo cierre a su segunda etapa en el club inglés antes de su traspaso por el Al-Nassr de Arabia Saudita.

¿Qué problemas tuvo Cristiano Ronaldo en Catar 2022?

Durante la Copa del Mundo de Catar 2022, el ambiente estalló en la escuadra portuguesa durante la fase de grupos, precisamente en el partido frente a Corea del Sur, cuando Cristiano mostró una evidente molestia al ser sustituido, lo que originó el descontento público de su seleccionador, Fernando Santos.

Como medida disciplinaria, Santos tomó la histórica decisión de dejar a Ronaldo en el banquillo para el cruce de octavos de final contra Suiza. Aunque la goleada por 6-1 respaldó la estrategia táctica del técnico, la suplencia del capitán dividió nuevamente el vestuario y desató intensos debates entre el plantel, la prensa y la afición.

Cristiano Ronaldo llorando tras ser eliminado del Mundial | ESPECIAL

La fractura interna se profundizó en los cuartos de final ante Marruecos, donde Cristiano volvió a iniciar como suplente e ingresó sin poder evitar la eliminación de su país. Tras el silbatazo final y las lágrimas de la estrella camino a los vestuarios, la crisis precipitó el fin del ciclo de Fernando Santos al frente de la 'Seleção'.

¿Ahora qué sucedió con Cristiano Ronaldo?

Después de Norteamérica 2026, la llegada de Jorge Jesus al banquillo de Portugal inició una etapa de máxima tensión que terminó por romper la relación de Cristiano Ronaldo con el seleccionado. Todo ocurrió en la Liga de Naciones de la UEFA, cuando el delantero fue suplente durante el triunfo 2-1 frente a Noruega. Pese a ponerlo a calentar durante la segunda mitad, el estratega decidió no darle minutos, lo que indignó al capitán al considerar que no se respetó un acuerdo previo entre ambos.

Cristiano Ronaldo en la banca ante Noruega | AP