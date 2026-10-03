El mexicano ingresó de cambio durante un partido amistoso a puerta cerrada

Luego de vivir una polémica en México y tener meses de incertidumbre en su carrera en Europa, el mediocampista mexicano Edson Álvarez tuvo minutos nuevamente con el West Ham, durante un duelo amistoso a puerta cerrada entre el equipo recién descendido y el Wycombe Wanderers.

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¿Cómo fue el regreso de Edson?

El Machín fue parte de la plantilla de Nuno Espírito Santo durante el duelo amistoso de Fecha FIFA. El mexicano entró de cambio en los segundos 45 minutos y confirmó la intención del entrenador del West Ham de contar con él durante el resto de la temporada, pese a estar cerca de salir a principios del verano.

Hadji Malick Diouf y Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

El West Ham y el Wycombe Wanderers disputaron un duelo apretado y con mucha sangre joven. Ambos técnicos utilizaron el juego para probar a nuevos futbolistas de cara a la siguiente jornada de la Championship, además de recuperar a otros, como en el caso de Edson. Finalmente, el encuentro concluyó con un 2-0 a favor de los Hammers.

Tras su aparición en el duelo amistoso, se espera que el Machín vaya retomando protagonismo con el equipo inglés semana a semana. Por el momento, Nuno cuenta con él para la temporada y se espera que sume sus primeros minutos oficiales en la siguiente jornada de la Championship de Inglaterra.

Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

Edson Álvarez, de más a menos

Luego de convertirse en un ídolo del Ajax de Holanda, el futbolista mexicano no ha podido consolidarse en otro equipo del Viejo Continente. Tras salir por la puerta grande de los Países Bajos, sus pasos por Inglaterra y Turquía, con el Fenerbahce, no han sido los mejores.

Desde su salida del Ajax, el seleccionado mexicano apenas suma 92 partidos entre el West Ham y el Fenerbahce. En esos encuentros, el Machín solo ha podido marcar un total de dos goles y registrar cuatro asistencias.