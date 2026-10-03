Gignac y Riquelme juntos en La Bombonera en el Boca vs Unión

André-Pierre Gignac, exjugador de los Tigres | IMAGO7/CAPTURA DE PANTALLA

El exjugador de los Tigres acompañó el partido desde las tribunas

André-Pierre Gignac se llevó la miradas de los fans en La Bombonera; el francés estuvo junto a Juan Román Riquelme en las tribunas durante el juego entre Boca Juniors y Unión de la Jornada 11 del Clausura.

El exjugador de los Tigres apareció con la '10' histórica de Boca Juniors y reavivó su fanatismo por el club argentino que desde hace tiempo siempre ha reflejado cuando todavía era jugador de los Felinos.

Gignac incluso dedicó palabras al equipo a través de El Canal de Boca, alentando a su estilo y en idioma francés desde las tribunas: “¡Vamos Boca! Y en francés sería: ¡Allez Boca!”.

Gignac como aficionado en La Bombonera |CAPTURA DE PANTALLA

Gignac no se olvida de México

Esto horas después de que compartiera a través de sus redes sociales una fotografía de su pasaporte mexicano, documento con el que presumió su condición de ciudadano naturalizado.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Convertido en un ídolo de los Tigres y una vida en territorio mexicano desde su llegada a Monterrey en 2015. Con el paso de los años, Gignac se convirtió en uno de los extranjeros más destacados en la historia de la Liga MX.

La imagen publicada a través de redes sociales por parte del delantero rápidamente destacó por ese amor especial al país y el vinculo con los aficionados en la Sultana del Norte.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

¿Cuál es el legado de Gignac en Tigres?

Tigres y André-Pierre Gignac convirtieron una época dorada de los Felinos en el futbol mexicano logrando 11 títulos ganados, cinco son de liga, dos de Campeones Cup, tres Campeón de Campeones y una Concacaf Copa de Campeones.