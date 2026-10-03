André-Pierre Gignac se llevó la miradas de los fans en La Bombonera; el francés estuvo junto a Juan Román Riquelme en las tribunas durante el juego entre Boca Juniors y Unión de la Jornada 11 del Clausura.
¡Ya es mexicano! André-Pierre Gignac presume que completó su trámite de naturalización
El exjugador de los Tigres apareció con la '10' histórica de Boca Juniors y reavivó su fanatismo por el club argentino que desde hace tiempo siempre ha reflejado cuando todavía era jugador de los Felinos.
Gignac incluso dedicó palabras al equipo a través de El Canal de Boca, alentando a su estilo y en idioma francés desde las tribunas: “¡Vamos Boca! Y en francés sería: ¡Allez Boca!”.
Gignac no se olvida de México
Esto horas después de que compartiera a través de sus redes sociales una fotografía de su pasaporte mexicano, documento con el que presumió su condición de ciudadano naturalizado.
Convertido en un ídolo de los Tigres y una vida en territorio mexicano desde su llegada a Monterrey en 2015. Con el paso de los años, Gignac se convirtió en uno de los extranjeros más destacados en la historia de la Liga MX.
La imagen publicada a través de redes sociales por parte del delantero rápidamente destacó por ese amor especial al país y el vinculo con los aficionados en la Sultana del Norte.
¿Cuál es el legado de Gignac en Tigres?
Tigres y André-Pierre Gignac convirtieron una época dorada de los Felinos en el futbol mexicano logrando 11 títulos ganados, cinco son de liga, dos de Campeones Cup, tres Campeón de Campeones y una Concacaf Copa de Campeones.
Con goles y aportaciones clave para el equipo, Gignac se convirtió en un gran querido. 10 años después, el francés es el máximo anotador en la historia del equipo rompió los números históricos en la institución.