Exjugador de Boca Juniors es internado de emergencia por derrame en un pulmón

Daniel Osvaldo generó preocupación luego de que se dio a conocer la noticia de su hospitalización

La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación luego de que se diera a conocer que el exfutbolista permanece hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica de Llavallol, Argentina, donde se mantiene con pronóstico reservado después de presentar un grave problema pulmonar.

El exdelantero de Boca Juniors, Huracán y Banfield ingresó de emergencia durante la noche del jueves, alrededor de las 23:00 horas, después de experimentar varios días de malestar general. De acuerdo con los reportes, su hermana lo encontró en su domicilio y posteriormente, con ayuda de un amigo, lo trasladó al centro médico.

Daniel Osvaldo, exjugador de Boca Juniors | AFP

¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo?

Según la información difundida por el programa LAM, de América TV, Osvaldo presentó un derrame pleural derecho severo, cuadro caracterizado por una acumulación de líquido alrededor del pulmón. Los reportes indicaron además la presencia de una infección con pus que habría comprometido su capacidad respiratoria.

Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico decidió someter al exfutbolista a una intervención quirúrgica de emergencia. Durante el procedimiento se le habría realizado una resección de parte del tejido pulmonar afectado, además del drenaje del líquido acumulado para intentar controlar la infección.

Hasta el momento, la institución médica en la que permanece internado no ha difundido un parte oficial con mayores detalles sobre su evolución. Osvaldo continúa bajo vigilancia en terapia intensiva y su pronóstico se mantiene reservado después de la operación.

Daniel Osvaldo, exjugador de Boca Juniors | AFP

Daniel Osvaldo había hablado sobre sus problemas personales

La hospitalización se produce después de que el propio Osvaldo hablara públicamente sobre las dificultades personales que había atravesado. En marzo, el exdelantero publicó un video en sus redes sociales en el que reveló que enfrentaba una fuerte depresión y que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por problemas relacionados con adicciones.

Tras retirarse del futbol profesional, el argentino mantuvo apariciones públicas intermitentes y desarrolló también una carrera vinculada con la música. Su situación personal volvió a generar atención a raíz de la emergencia médica que provocó su hospitalización.