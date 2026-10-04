Otro error de 'Tala' Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México por 2 a 0 | MEXSPORTS

México fue goleado por su máximo rival, marcando así su primera derrota al mando del Tri

La Selección Mexicana sufrió una dolorosa derrota de 3-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona, en el tercer partido de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. El encuentro terminó marcado por errores individuales, una expulsión y varias oportunidades claras que México no logró concretar.

Un primer tiempo lleno de errores

México tuvo la primera gran oportunidad apenas al minuto tres, cuando Santiago Giménez recibió un servicio de Roberto Alvarado dentro del área, pero no consiguió conectar de buena manera para sacar el disparo. Posteriormente, al minuto 11, Luis Romo también intentó abrir el marcador con un disparo que terminó por encima del arco estadounidense.

Estados Unidos encontró la ventaja al 28’, después de un error de Raúl Rangel. El guardameta mexicano no pudo quedarse con el balón y Julián Hall apareció para aprovechar el rebote y simplemente empujar la pelota al fondo de las redes para colocar el 1-0.

Antes del descanso, México tuvo una oportunidad inmejorable para empatar. Luis Romo mandó un centro al área y Santiago Giménez quedó nuevamente frente al arco, pero no logró conectar correctamente la pelota y, con la portería abierta, su remate se fue por un costado.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7

La historia no cambió en el segundo tiempo

En el complemento, Roberto Alvarado estuvo cerca de conseguir la igualada con una volea que obligó a intervenir al arquero estadounidense. Sin embargo, al 62’ llegó otro error de Rangel, quien regaló la pelota a Cavan Sullivan y el estadounidense aprovechó para sacar un disparo desde fuera del área que terminó en el 2-0.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | MEXSPORT

La situación se complicó todavía más para México al 67’, cuando Mateo Chávez fue expulsado tras golpear en el rostro a Berhalter. El defensor había ingresado para disputar el segundo tiempo, pero dejó al Tricolor con diez hombres y prácticamente sin margen de reacción.

Estados Unidos aprovechó la superioridad numérica y sentenció el encuentro al 84’, cuando Malik Tillman le ganó la jugada a Diego Campillo y definió para marcar el tercer tanto. Con el 3-0, el conjunto estadounidense terminó por redondear una noche complicada para el equipo mexicano.

Con este resultado, Rafael Márquez sufrió su primera derrota como entrenador de la Selección Mexicana, aunque todavía no consigue ganar desde que asumió el cargo. Ahora, el Tricolor tendrá una última oportunidad de cerrar esta fecha FIFA con un triunfo, cuando se enfrente a Chile el próximo martes.