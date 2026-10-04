Falla en el juego, pero Santiago Giménez tiene una fúrica reacción ante Estados Unidos

Momento de la pelea entre Santiago Giménez y Chris Richards, en el México vs Estados Unidos | IMAGO7

El delantero mexicano protagonizó un momento de tensión con el defensor estadounidense y además dejó escapar dos oportunidades de gol

Santiago Giménez fue uno de los grandes protagonistas de la Selección Mexicana durante el partido ante Estados Unidos en el State Farm Stadium. El delantero del Porto estuvo involucrado constantemente en las acciones ofensivas del Tricolor, aunque también protagonizó un fuerte encontronazo con Chris Richards.

La tensión aumentó después de que Giménez empujara a Sebastian Berhalter durante una acción del encuentro. Richards apareció inmediatamente para defender a su compañero y respondió con otro empujón sobre el atacante mexicano, situación que provocó que ambos futbolistas se encararan.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Qué pasó entre Santiago Giménez y Chris Richards?

El defensor del Crystal Palace y Giménez intercambiaron palabras después del contacto y la situación terminó por involucrar a jugadores de ambas selecciones. El momento elevó la intensidad de una nueva edición del Clásico de la Concacaf entre México y Estados Unidos.

Antes del encontronazo, Giménez ya había sido protagonista por una oportunidad clara para adelantar al conjunto dirigido por Rafael Márquez. México salió jugando desde el fondo con Raúl 'Tala' Rangel y consiguió llevar el balón hasta Roberto Alvarado, quien encontró espacio para generar peligro.

El Piojo levantó la cabeza y mandó una diagonal hacia Giménez, quien apareció en una posición favorable dentro del área. Sin embargo, el delantero abanicó en su intento por rematar y no consiguió hacer contacto con el balón, dejando escapar una importante oportunidad para abrir el marcador.

México genera peligro, pero Estados Unidos pega primero

Pese a la falla del atacante, México mantuvo presencia ofensiva durante los primeros minutos y volvió a buscar a Giménez. El delantero tuvo otra oportunidad mediante una jugada a velocidad, aunque en esta ocasión no consiguió alcanzar el balón para finalizar el ataque.

Estados Unidos aprovechó posteriormente una de sus aproximaciones para ponerse al frente en el marcador. A pesar del gol estadounidense, el Tricolor continuó buscando espacios para responder y Giménez volvió a aparecer cerca del área rival. El atacante mexicano encontró una nueva oportunidad después de una serie de rebotes, pero su disparo terminó fuera de la portería.