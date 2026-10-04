¡Roja para México! Mateo Chávez pierde la cabeza tras hacer esto ante Estados Unidos

Mateo Chávez, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | MEXSPORT

El lateral mexicano ingresó de cambio en el segundo tiempo

México se quedó con un hombre menos en el segundo tiempo ante Estados Unidos, luego de que Mateo Chávez fuera expulsado al minuto 67 por una agresión sobre Berhalter.

El defensor había ingresado para disputar la segunda mitad, pero su participación terminó antes de tiempo después de un contacto en el rostro del futbolista estadounidense, situación que fue sancionada con tarjeta roja directa.

Panoramo complicado

Con la expulsión, el panorama se complicó todavía más para el conjunto mexicano, que ya se encuentra abajo en el marcador 2-0 ante Estados Unidos.

Ahora, el equipo dirigido por Rafael Márquez deberá afrontar el cierre del encuentro con diez jugadores y buscar una reacción que le permita acercarse en el marcador.

Otro error de 'Tala' Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México por 2 a 0 | MEXSPORTS

México no logra encontrar contundencia

La expulsión de Chávez llega en un momento complicado para México, que no ha logrado encontrar la contundencia necesaria para meterse de lleno en el partido.

Estados Unidos, por su parte, tiene la ventaja en el marcador y ahora también cuenta con superioridad numérica para afrontar los últimos minutos del encuentro.