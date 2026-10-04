Julian Hall celebra el gol ante México después del error del 'Tala' Rangel | MEXSPORT

El Tricolor marcha abajo en el marcador en Arizona, obligando al cuadro nacional a remar contracorriente para la segunda parte

México se va al descanso con desventaja de 1-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona. El conjunto estadounidense encontró el gol después de un centro desde la línea de fondo que Tala Rangel no pudo controlar.

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El balón le rebotó en el pie derecho y el arquero mexicano no alcanzó a quedarse con él con las manos, situación que aprovechó Julián Hall para aparecer frente al arco y empujar la pelota al fondo de las redes.

Momento de la pelea entre Santiago Giménez y Chris Richards, en el México vs Estados Unidos | IMAGO7

México tuvo una clara oportunidad para conseguir el empate antes del descanso. Luis Romo mandó un centro al área y Santiago Giménez apareció con el arco abierto, pero el delantero mexicano no logró conectar de buena manera el balón, que terminó pasando por un costado de la portería.

Luis Romo a punto de ejecutar un pase en el México vs. Estados Unidos | MEXSPORT