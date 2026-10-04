México se va al descanso con desventaja de 1-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona. El conjunto estadounidense encontró el gol después de un centro desde la línea de fondo que Tala Rangel no pudo controlar.
Falla en el juego, pero Santiago Giménez tiene una fúrica reacción ante Estados Unidos
El balón le rebotó en el pie derecho y el arquero mexicano no alcanzó a quedarse con él con las manos, situación que aprovechó Julián Hall para aparecer frente al arco y empujar la pelota al fondo de las redes.
México tuvo una clara oportunidad para conseguir el empate antes del descanso. Luis Romo mandó un centro al área y Santiago Giménez apareció con el arco abierto, pero el delantero mexicano no logró conectar de buena manera el balón, que terminó pasando por un costado de la portería.
Así, Estados Unidos mantiene la ventaja 1-0 al medio tiempo, mientras México deberá buscar una reacción en la segunda parte.