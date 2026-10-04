Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | MEXSPORT

La joya de Estados Unidos aprovechó un error de Raúl Rangel para marcar su primer gol con la Selección Mayor

Cavan Sullivan vivió una noche especial ante la Selección Mexicana. La joya de Estados Unidos marcó su primer gol con la Selección Mayor de las Barras y las Estrellas durante la victoria 3-0 sobre el Tricolor y festejó mostrando el escudo de su camiseta frente a los aficionados mexicanos presentes en el State Farm Stadium.

El tanto llegó al minuto 62, cuando Raúl 'Tala' Rangel cometió un error en la salida y entregó el balón al futbolista estadounidense. Sullivan aprovechó el regalo y sacó un disparo desde fuera del área para convertir el 2-0, antes de correr a celebrar y señalar el escudo de Estados Unidos.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo fue el festejo de Cavan Sullivan ante México?

Con apenas 17 años, Sullivan celebró con intensidad su primera anotación con la selección absoluta. El juvenil se dirigió hacia uno de los sectores de las tribunas y mostró el escudo de las Barras y las Estrellas, en una imagen que destacó durante una nueva edición del Clásico de la Concacaf.

El gol significó otro golpe para un equipo mexicano que ya había sufrido por sus propios errores. Estados Unidos abrió el marcador al minuto 28 después de que Rangel no pudiera quedarse con el balón y Julián Hall aprovechara el rebote para mandar la pelota al fondo de las redes.

México tuvo oportunidades para cambiar el rumbo del encuentro, principalmente mediante Santiago Giménez. El delantero recibió un servicio de Roberto Alvarado apenas al minuto tres y, antes del descanso, volvió a quedar en una posición favorable tras un centro de Luis Romo, pero en ambas ocasiones falló frente a la portería estadounidense.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | IMAGO7

Estados Unidos aprovechó los errores de México

El panorama se complicó todavía más para el Tricolor cinco minutos después del gol de Sullivan. Mateo Chávez, quien había ingresado para disputar el segundo tiempo, fue expulsado al 67’ tras golpear en el rostro a Sebastian Berhalter, por lo que México terminó el encuentro con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Estados Unidos tomó el control y consiguió el tercer tanto al minuto 84. Malik Tillman aprovechó otra acción defensiva en la que estuvieron involucrados Álvaro Fidalgo y Diego Campillo para definir y establecer el 3-0 definitivo en Arizona.