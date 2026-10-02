El portero ha brillado en su corta carrera llegando a ser el portero titular de la selección mexicana

Este 1 de octubre se cumplen tres años del debut de Raúl Rangel con el primer equipo de Chivas. El guardameta, apareció por primera vez de manera oficial en un juego de Liga MX en el Apertura 2023 en un empate ante Toluca. Hoy, el equipo ha decidido recordar aquel momento y destacar la corta pero exitosa carrera de su portero.

A partir de aquel encuentro ante los Diablos Rojos, Rangel comenzó un proceso de consolidación en la portería de Chivas, acompañado por registros estadísticos y participaciones en competencias nacionales e internacionales.

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El primer obstáculo con Chivas

El debut profesional de Raúl Rangel con Chivas se hace tres años el Estadio Nemesio Diez, durante el empate 1-1. En aquel encuentro de Liga MX, el arquero jalisciense tuvo una participación destacada en cuanto a intervenciones y distribución del balón, al registrar cinco atajadas y 16 entregas acertadas.

Sin embargo, apenas una semana después de su estreno en el máximo circuito, el guardameta tuvo que afrontar uno de los primeros obstáculos de su carrera. Durante el Clásico Tapatío del Apertura 2023, Rangel sufrió una fractura facial que lo obligó a alejarse temporalmente de las canchas.

Después de completar su proceso de recuperación, el arquero volvió a la actividad y retomó protagonismo bajo los tres postes del Rebaño Sagrado. Con el paso de los partidos, su presencia en el cuadro rojiblanco aumentó hasta convertirse en una de las principales opciones para ocupar la portería del equipo.

Raúl 'Tala' Rangel, en calentamiento en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional ante América | MEXSPORT

Los números de Rangel

Durante sus primeros tres años en el máximo circuito, Rangel también acumuló participaciones en distintos torneos internacionales. El guardameta suma 112 apariciones oficiales con el primer equipo, divididas en 99 partidos de Liga MX, nueve encuentros de Leagues Cup y cuatro compromisos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Uno de los registros colectivos en los que participó tuvo lugar durante el Apertura 2024. En la Jornada 10, frente a Monterrey, Guadalajara alcanzó 771 minutos consecutivos sin recibir gol como local, una cifra que superó la marca de 709 minutos establecida por el propio club en 1972.

Tala Rangel con Chivas en la Jornada 5 del Apertura 2026 | MEXSPORT

De la portería de Chivas a la Selección Mexicana

La continuidad de Raúl Rangel con Guadalajara también le permitió recibir llamados a la Selección Mexicana, donde comenzó a competir por un lugar en el arco del combinado nacional. el arquero acumula 22 partidos con México y 13 encuentros con la portería en cero, con su momento más destacado llegando en la Copa del Mundo 2026 donde mantuvo su portería en ceros en cuatro de los cinco partidos del Tri.