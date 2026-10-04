VIDEO: César Ramos queda atrapado en gran conato de bronca durante el Clásico de la Talacha en Zacatepec

El árbitro mundialista tuvo que intervenir en uno de los momentos de tensión del duelo entre Chivas Impulsora y América Buenavista, partido que repartió un millón de pesos al ganador

César Ramos Palazuelos quedó atrapado en medio del conato de bronca durante el Clásico de la Talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista, disputado este sábado en el Estadio Agustín 'Coruco' Díaz de Zacatepec, Morelos.

El silbante mundialista había recibido autorización de la Comisión de Árbitros para dirigir este encuentro, considerado uno de los más importantes del futbol llanero y semiprofesional. La expectativa alrededor del partido era alta, no solamente por la presencia de Ramos, sino también porque había un millón de pesos en juego para el equipo ganador.

César Ramos tuvo que intervenir en la bronca

La intensidad que caracteriza al Clásico de la Talacha terminó por hacerse presente sobre el terreno de juego. En medio de un conato de bronca entre los futbolistas, donde hubo empujones y golpes al aire, César Ramos quedó en medio de la situación y tuvo que intervenir para intentar controlar los ánimos.

El árbitro mexicano, acostumbrado a dirigir partidos de máxima exigencia en Liga MX, competencias internacionales y Copas del Mundo, tuvo que hacer uso de su experiencia para evitar que el enfrentamiento entre los jugadores pasara a mayores.

La escena rápidamente llamó la atención debido a que Ramos estuvo expuesto a tener un accidente dentro del partido que no es la primera división, poniendo en juego su integridad física, motivo por el cual la Federación Mexicana de Arbitrios fue cuestionada.

César Arturo Ramos en Liga MX | IMAGO7

Un partido con un millón de pesos en juego

La presencia de César Ramos en Zacatepec no fue casualidad. El silbante solicitó un permiso especial a la Comisión de Árbitros para poder dirigir el encuentro, mientras que los organizadores confirmaron públicamente su participación. La propia Comisión autorizó a toda la cuarteta arbitral para estar presente.

El Clásico de la Talacha enfrentó a Chivas Impulsora y América Buenavista, dos de los equipos más representativos del circuito, cuyos planteles cuentan con exjugadores de Primera División, elementos con formación en fuerzas básicas y futbolistas experimentados del circuito de barrio.