César Ramos Palazuelos, a la talacha; pitará el juego del 'millón de pesos'

El silbante recibió un permiso de la Comisión de Árbitros para estar en el duelo

​La Comisión de Árbitros autorizó a la cuarteta arbitral encabezada por César Ramos Palazuelos acudir al Clásico de la Talacha, cotejo que reparte una bolsa de un millón de pesos.

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​RÉCORD pudo saber, a través de una fuente al interior del organismo, que el silbante mundialista sí solicitó un permiso especial para poder dirigir el encuentro, el cual suele ser ríspido y de alta exigencia, motivo por el que los organizadores buscaron a un cuerpo arbitral de primer nivel encabezado por el colegiado con experiencia en Copas del Mundo.

César Ramos Palazuelos, árbitro mexicano | MEXSPORT

Los organizadores confirmaron

​Los organizadores del Clásico de la Talacha confirmaron en redes sociales que el silbante internacional fue invitado para pitar el choque, mientras que al interior del arbitraje nacional se corroboró la anuencia para los silbantes participantes.

​El Clásico de la Talacha representa la máxima rivalidad del futbol llanero y semiprofesional, protagonizado por dos de las escuadras más representativas del circuito: Chivas Impulsora y América Buenavista.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano, en el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026, entre Pumas y América | IMAGO7

Planteles llenos de talento

​Los planteles se conforman con exjugadores de Primera División, elementos formados en fuerzas básicas y veteranos consagrados de las canchas de barrio ('talacheros'), quienes compiten por atractivas bolsas económicas.

​El encuentro se disputará el próximo sábado a las 18:00 horas en el Estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz, en Zacatepec, Morelos, con un premio de 1,000,000 de pesos para el vencedor.