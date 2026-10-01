Diego Campillo, Miguel Tapias, Omar Govea y Luis Rey fueron parte del equipo de la Liga de Expansión

La Liga de Expansión MX ha representado una vía de desarrollo para futbolistas que buscan ganar experiencia y encontrar una oportunidad para llegar al máximo circuito del futbol mexicano. En el caso de Chivas, varios jugadores que han formado parte del plantel rojiblanco tuvieron que recorrer este camino antes de consolidarse en Primera División.

Podría interesarte Futbol Cuauhtémoc Blanco destapa su conflicto con La Volpe en América

Dentro de esta ruta aparece Mineros de Zacatecas, club que ha formado parte de la trayectoria de cuatro futbolistas que posteriormente estuvieron relacionados con el Guadalajara: Diego Campillo, Miguel Tapias, Omar Govea y Luis Rey.

Para estos jugadores, su etapa con Mineros significó la posibilidad de sumar minutos, adquirir experiencia y continuar con su crecimiento dentro del futbol profesional. En algunos casos, su paso por la división de plata también les permitió mostrar sus condiciones y abrirse camino hacia equipos del máximo circuito.

Diego Campillo y Hugo Camberos en Chivas | IMAGO7

Diego Campillo disputó 14 encuentros con el conjunto zacatecano, mientras que Miguel Tapias tuvo una estancia más prolongada y acumuló 46 partidos, convirtiéndose en el jugador relacionado con Chivas que más actividad tuvo con Mineros.

En el caso de Omar Govea, el mediocampista registró nueve apariciones con Mineros durante la temporada 2014-15. Por su parte, Luis Gabriel Rey tuvo su experiencia con Mineros de Fresnillo, donde disputó nueve encuentros y consiguió marcar dos goles.

Miguel Tapias con Chivas en juego contra Tigres | IMAGO7

Sin embargo, la participación de Mineros en este tipo de historias no es un caso aislado. Otros futbolistas que posteriormente estuvieron vinculados con Chivas también tuvieron que pasar por la Liga de Expansión o, anteriormente, por la Liga de Ascenso, antes de dar el salto o regresar a la Primera División.

Tapatío también ha tenido un papel importante dentro de este proceso, al convertirse en una plataforma para los jugadores que se desarrollan en las fuerzas básicas del Guadalajara. A la lista se agregan clubes como Celaya, Cimarrones y Coras de Tepic, equipos que también forman parte del recorrido profesional de distintos futbolistas relacionados con el conjunto rojiblanco.

La presencia de jugadores con experiencia en la división de plata muestra el papel que ha desempeñado esta categoría como parte del desarrollo y consolidación de futbolistas en México. Para Chivas, este recorrido también refleja que el camino hacia el primer equipo no siempre es directo y puede incluir diferentes etapas antes de llegar a la máxima categoría.