Con un doblete estelar de Sepúlveda, el Rebaño Sagrado superó 2-0 a las Águilas en territorio estadounidense

El Clásico Nacional arrancó con la intensidad habitual de un duelo de alto voltaje, a pesar de tratarse de un compromiso amistoso en Estados Unidos. Chivas venció a América con un dominio que se mantuvo por más de la primera mitad del encuentro, con un doblete de Sepúlveda que colocó el marcador 2-0.

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Las fricciones aparecieron desde los primeros minutos en el medio campo, donde Erick Sánchez y Daniel Aguirre protagonizaron un fuerte jaloneo tras una disputa de balón, terminando ambos amonestados por el árbitro central.

La apertura del marcador llegó tras una jugada a balón parado, un cobro de tiro libre terminó impactando en la mano de Alejandro Zendejas dentro del área azulcrema, acción que el colegiado sancionó inmediatamente como penal a favor del conjunto tapatío. Ángel Sepúlveda tomó la responsabilidad desde los once pasos, con un cobro efectivo, convirtió el 1-0 para adelantar al Rebaño.

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América respondió de inmediato y estuvo muy cerca de igualar las acciones tras una gran jugada individual de Borja, pero la efectividad se mantuvo del lado tapatío. Chivas volvió a sorprender con una jugada construida por la banda derecha que culminó en un certero cabezazo de Sepúlveda para firmar su doblete y colocar el 2-0 en el marcador.

Antes de irse al descanso, los ánimos volvieron a encenderse cuando González cometió una dura falta sobre Zendejas, lo que provocó que Miguel Borja se encarara y terminara a los empujones con varios futbolistas de Chivas.

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Chivas domina y roza la goleada

Para el complemento, el ritmo de juego bajó de intensidad de forma considerable. Guadalajara priorizó el orden defensivo para proteger la ventaja de dos goles, mientras que el conjunto de Coapa continuó buscando el descuento, aunque con menor vehemencia en sus aproximaciones.