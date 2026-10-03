El Juego de Leyendas se disputará el 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc

Es oficial. Club América ha hecho el anuncio del Juego de Leyendas de las Águilas ante el Atlético de Madrid que se disputará el 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, esto tras 12 años sin verse las caras entre ambas instituciones.

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¿Qué dice el comunicado?

A través de un comunicado, el conjunto Azulcrema dio a conocer los detalles del partido que se realizará en punto de las 18:00hrs asegurando que estarán exfutbolistas que marcaron época.

"El Club América y el Atlético de Madrid volverán a enfrentarse después de 12 años, ahora en un encuentro de leyendas, que marcará un precedente al ser el primer partido de este tipo avalado oficialmente por ambos clubes", dice parte del comunicado.

Ramón Ramírez y Zague previo al compromiso entre las leyendas de Chivas y América | MEXSPORT

"El primer partido oficial en formato de leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid. El encuentro se disputará el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con capacidad para más de 46 mil aficionados.

Cabe mencionar, que en el texto de la expuesto no aparecen nombres concretos de los que tendrán participación; pero, destaca que durante la semana se confirmarán las figuras que estarán en Puebla.

Estadio Cuauhtémoc, previo al Puebla vs Atlante, del Apertura 2026 | IMAGO7

Será el primer Juego de Leyendas entre América y Atlético de Madrid, y el último antecedente fue: "En 2014, en el Estadio Banorte, con victoria del América en tanda de penales."

Venta de boletos y cómo será el formato del partido

Asimismo, se destaca que la venta de boletos inicia este 5 de octubre a través de boletomovil.com a partir de las 10 de la mañana y los precios rondan una cantidad de 240 pesos.

El partido tendrá un formato de dos tiempos de 40 minutos cada uno y en caso de un empate se irá a la tanda de penales para determinar al ganador del encuentro histórico entre dos de los clubes más laureados de sus países.