El estratega uruguayo suma una severa sequía ante Guadalajara que arrastra desde su etapa en el banquillo de Pachuca

Desde su llegada oficial al banquillo de América el pasado 7 de junio de 2026 para suplir a André Jardine, Guillermo Almada no logra entregar los resultados esperados en los compromisos de mayor exigencia. La estadística más alarmante que persigue al director técnico uruguayo en el Apertura 2026 es su incapacidad para conseguir un solo triunfo en los Clásicos dirigidos con la escuadra de Coapa, donde registra un saldo de dos empates y dos derrotas:

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Cruz Azul 4-3 América

América 2-2 Guadalajara

Cruz Azul 0-0 América

Guadalajara 2-0 América

Esta racha negativa frente al Rebaño Sagrado no es un problema reciente para el entrenador charrúa. Almada arrastra una sequía sin vencer a Chivas desde el año 2022, un dominio tapatío que se originó durante su gestión con Pachuca y que se ha extendido de forma preocupante en su arranque con la institución azulcrema.

Almada reconoce errores defensivos tras caer ante Cruz Azul | MEXSPORT

Las claves del bache azulcrema

Los problemas del América bajo el mando de Almada no se limitan únicamente a la falta de resultados ante los acérrimos rivales, sino también a la falta de regularidad futbolística.

El análisis táctico del equipo en el presente certamen expone desatenciones constantes en la zona baja, con una marcada fragilidad a las espaldas de los laterales que los rivales han sabido explotar.

Guillermo Almada y Gabriel Milito | IMAGO7

La crisis de rendimiento tuvo su punto más crítico durante la Leagues Cup 2026, cuando las Águilas cayeron eliminadas ante el León.

Tras el encuentro, el propio estratega uruguayo catalogó el desempeño como "el peor partido desde que estamos en el club", señalando directamente una alarmante falta de intensidad defensiva por parte de sus futbolistas.