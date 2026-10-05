El Rebaño Sagrado logró un buen resultado en el partido amistoso ante las Águilas en Oakland

En menos de un mes, Chivas tuvo dos partidos en contra de América, con un saldo final de cuatro goles a su favor y dos en contra, pero dentro de dichos compromisos, en uno perdió la ventaja de un par de goles que se habían llevado al medio tiempo y en otro lograron mantenerse con esa ventaja para ganar en tierras americanas.

Es por ello que a través de sus redes sociales, el club rojiblanco ha lanzado algunos mensajes indirectos para su rival más importante, con el más reciente refiriendo que han despertado de buenas por el resultado conseguido ante las Águilas y Jordan Carrillo de protagonista.

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"¡Buenos días!"

La publicación mañanera del Guadalajara llegó a través de X, en donde han mostrado a Jordan Carrillo como el protagonista, ya que la fotografía que comparten muestra al jugador sinaloense con una sonrisa en el rostro y viendo hacia arriba, dejando una sensación de satisfacción.

En la descripción del tuit, solamente se han limitado a escribir "¡Buenos días!", acompañando la frase con la bandera de Francia el principio, haciendo alusión a los colores del Rebaño y, una chiva al final, también para destacar lo que fue la victoria ante las Águilas tan solo unas horas antes.

'Flores' para el refuerzo

Esta publicación de los rojiblancos no ha funcionado solamente para recordar que le ganaron a su máximo rival a tan solo una semana de enfrentar a otro de ellos en el Clásico Tapatío, sino que también la afición ha aprovechado para mandarle buenas vibras o palabras de apoyo a Jordan Carrillo, pues creen que ante la ausencia de algunos de sus compañeros que se fueron al Tri, respondió de muy buena manera.

Los principales comentarios hablaban de lo bien que jugó Jordan en el partido amistoso ante los azulcrema, pero algunas chivahermanas no se quisieron quedar atrás y escribieron unas palabras que reflejan su gusto por el exfutbolista de Pumas, sumado a algunos otros más que externaron que quieren ver de titular al 33 del equipo.

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