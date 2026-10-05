Ganaron un título con Chivas hace 20 años y ahora cree en su inocencia: Oswaldo Sánchez habla sobre Omar Bravo

Oswaldo Sánchez y Omar Bravo, en el festejo del Título de 2006 | MEXSPORT

El histórico exportero nacional comentó parte de su relación con el máximo goleador del Rebaño Sagrado

Omar Bravo se ha convertido en uno de los nombres más recurrentes en el imaginario colectivo mexicano, pero no por lo que fue como jugador, sino por sus problemas extracancha. Sin embargo, uno de sus más grandes compañeros, Oswaldo Sánchez, comentó hace poco que cree en su inocencia.

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En un podcast con Cristian Rey, San Oswaldo comentó que su excompañero de Selección, con el que fue campeón en Chivas hace 20 años, es inocente; además de que recordó sus cualidades futbolísticas.

Oswaldo Sánchez y Omar Bravo, en el Mundial 2006 | MEXSPORT

Oswaldo Sánchez defiende a Omar Bravo

"No, para mí es inocente. Mira, no sé. Yo me quedo con el Omar Bravo que conocí, un tipo que llegó de Los Mochis, que vivió en la casa club, que siempre luchaba por su sueño. Y ojalá que esta situación que está viviendo se aclare, porque yo creo que es inocente", señaló el histórico guardameta.

Sánchez también dejó claro que durante el tiempo que compartió vestidor con Bravo nunca detectó algún comportamiento extraño, por lo que prefirió enfocarse en la imagen que conserva de él como compañero y futbolista.

"Nunca vi nada extraño con él", agregó Oswaldo, quien coincidió con el delantero durante una de las etapas más recordadas de Chivas y también llegó a compartir con él en la Selección Mexicana.

Oswaldo Sánchez y Omar Bravo, en el Mundial 2006 | MEXSPORT

Recuerda las cualidades de Omar Bravo como delantero

Además de hablar sobre la situación personal de su excompañero, Oswaldo Sánchez destacó algunas de las virtudes que hicieron de Bravo uno de los atacantes más importantes de su generación.

"Un tipo ganador que le pegaba de volea. Solamente he visto a dos jugadores en mi carrera pegarle de volea, de aire, tan hermoso como ellos: Luis García y Omar Bravo", recordó.