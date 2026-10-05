Oswaldo Sánchez se rinde ante Jorge Campos y lo pone por encima de Ochoa | MEXSPORT/IMAGO7

El exportero de la Selección Mexicana eligió al ‘Inmortal’ como el mejor guardameta que ha visto y aseguró que está “en una mesa aparte”

El debate sobre quién es el mejor portero en la historia de la Selección Mexicana volvió a ponerse sobre la mesa, pero Oswaldo Sánchez tiene clara su respuesta. El exportero aseguró que Jorge Campos está por encima de Guillermo Ochoa y de otros grandes guardametas que ha tenido el futbol mexicano.

Durante una entrevista con Los Reyes Podcast, Sánchez fue cuestionado sobre quién elegiría para disputar un Mundial y no dudó en decantarse por el exportero de Pumas. Para Oswaldo, las condiciones de Campos lo colocan en un nivel diferente al resto de los arqueros que vio durante su carrera.

Oswaldo Sánchez coloca a Jorge Campos por encima de todos

Sánchez destacó las capacidades de Campos pese a su estatura, pues consideró que el histórico guardameta compensaba esa característica con grandes cualidades atléticas y técnicas.

“Jorge Campos era buenísimo. Un tipo que medía 1.74 que hacía esas atajadas tenía que tener algo diferente. Jorge era brutal, era un atleta completamente atípico porque no solamente jugaba bien en la portería”, explicó.

El exarquero también resaltó la capacidad de Campos para adaptarse a diferentes necesidades dentro de un partido, especialmente con los pies y en el juego aéreo.

“Campos era espectacular porque, si tu equipo en lo táctico tendría que salir jugando, Jorge era un tipo muy dúctil. Si de repente quieres que te corten centros, Jorge también lo hacía”, señaló.

Para Sánchez, Campos supera incluso a nombres como Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera, Óscar ‘Conejo’ Pérez, Adolfo Ríos y Pablo Larios.

“Jorge, para mí, el mejor, sin lugar a dudas. Campos está por encima de todos. Él come en una mesa aparte”, sentenció.

Jorge Campos | MEXSPORT

Oswaldo Sánchez también elogió a Alfredo Talavera

Durante la misma conversación, Sánchez habló sobre Alfredo Talavera y consideró que el exarquero del Toluca fue uno de los porteros más infravalorados que pudo observar.

El exportero de Chivas y Santos destacó las condiciones que tenía Talavera y consideró que su nivel le habría permitido jugar en Europa. Sin embargo, lamentó que no pudiera alcanzar todo el potencial que veía en él, especialmente porque tampoco logró ser titular de México en una Copa del Mundo.

“Él era un portero muy bueno, que si tú lo veías entrenar, te lo llevabas a Europa”, comentó Sánchez.

Alfredo Talavera en el partido contra Cruz Azul | MEXSPORT

Oswaldo recuerda cuando pidió a Honduras dejar de atacar

Sánchez también recordó uno de los momentos más polémicos de su carrera: cuando durante el partido entre México y Honduras del Hexagonal rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 le pidió a David Suazo que su equipo dejara de atacar.

El exguardameta explicó que Honduras estaba dominando completamente el encuentro y que otro gol podía poner en riesgo la clasificación de México a la Copa del Mundo.

“Nos estaban pegando un baile en Honduras. Nos estaban apabullando por todos lados. Era una presión del equipo hondureño muy cabrona”, recordó.

Oswaldo Sánchez | MexSport

Ante el riesgo de quedar fuera del Mundial, Sánchez aseguró que habló directamente con Suazo para pedirle que frenaran sus ataques.

“De repente me queda David Suazo y le digo: ‘Ey, David, ya está, ya no ataquen’. Si les metemos un gol y los empatamos, ustedes pueden quedar fuera del Mundial”, relató.

Aunque aquella acción generó polémica, Oswaldo dejó claro que no se arrepiente de haberlo hecho porque, desde su perspectiva, estaba buscando proteger las posibilidades de México de clasificarse.

“No me arrepiento porque yo por mi país y por mi México, hago todo por tratar de ganar”, afirmó.