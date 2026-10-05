La Selección Mexicana de Rafa Márquez no pudo con su máximo rival histórico

México fue goleado por Estados Unidos 3-0 apenas en el tercer partido de la era de Rafa Márquez al mando del tricolor; dos errores del 'Tala' Rangel y un inexperimentado Diego Campillo fueron gran parte de los causantes de esta derrota en el Clásico de la CONCACAF.

En el Veredicto de RÉCORD, analizamos los detalles que han detonado esta fea derrota del Tri, pues sumados a esos dos errores de parte de jugadores rojiblancos, también se tienen que revisar a detalle algunas otras cosas que 'manchan' el inicio de la gestión del 'Káiser'.

Un portero contrastante

Raúl Rangel terminó de afianzarse como uno de los jugadores importantes de México en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en su país, adueñándose de la titularidad por encima del ahora retirado Guillermo Ochoa; sin embargo, ya con la Rafa Márquez, no ha tenido el mejor desempeño, siendo parte fundamental de la goleada debido a dos fuertes errores.

Lo que podemos ver con toda esa situación, es que los sentimientos de la afición por el guardameta han cambiado un poco y con ello podría cambiar la percepción de Márquez para poner a otro portero próximamente, pero al mismo tiempo, se tiene la idea de que Rafa pudo haber jugado de manera un tanto más agresiva.

En cuanto a jugar de manera diferente, Mateo Chávez tuvo uno de los mayores infortunios del compromiso ante Estados Unidos al ser el autor de una cachetada doble por la que se fue expulsado y dejó desprotegidos a sus compañeros, y de manera aún más negativa, Santiago Giménez sigue demostrando que no es un delantero que hasta el momento pueda cargar con ser el delantero de la Selección Mexicana.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

El 'Bebote', ha tenido fallas estruendosas en momentos importantes de sus convocatorias con el Tricolor, con la de anoche en contra del equipo 'de las Barras y las Estrellas', se confirma un estado de alerta alrededor de Giménez, pues ante la ausencia de Raúl, Santi ha quedado a deber bastante.

¿Se vienen cambios ante Chile?

Será muy difícil cambiar en tan solo unos cuantos días antes de que venga el encuentro ante la Selección Chilena; no obstante, parece ser que al menos la salida del 'Tala' Rangel es inmimente, pues con Alex Padilla se podría postular para tener minutos y que el entrenador verde comience a elegir quién será su guardián durante su proceso.

Rafa Márquez saliendo de perder su primer clásico l IMAGO7