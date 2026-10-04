Prensa internacional reacciona a la goleada de Estados Unidos a México con crítica incluida

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

La dolorosa derrota de México causó eco en otros países

La derrota de la Selección Mexicana, de 3-0, a manos de Estados Unidos no pasó desapercibido y en varios países las reacciones no se hicieron esperar ante el marcador final en el State Farm Stadium de Arizona.

¿Qué dijeron?

Diario Olé destacó un posteo en redes sociales sobre lo sucedido durante el amistoso remarcando la goleada y destacando una foto de Mauricio Pochettino entre la celebración de los jugadores.

"ESTADOS UNIDOS GOLEÓ A MÉXICO. El plantel dirigido por Pochettino venció 3-0 a su clásico rival en un amistoso disputado en Arizona. Mateo Chávez fue expulsado a los 67'. Post Mundial, los estadounidenses llevan tres victorias consecutivas: venían de un 4-1 a Perú y un 4-2 a Chile", termina resaltando.

Por su parte, Mundo Deportivo destacó con contundencia el marcador abultado en su nota: "3-0: Estados Unidos pasa por encima de México", tituló su noticia para rematar con el siguiente encabezado: "Dos errores del guardameta Raúl Rangel y uno del defensa Diego Campillo condenaron a los mexicanos".

Mundo Deportivo destaca la goleada a México ante Estados Unidos | CAPTURA DE PANTALLA

Fuerte crítica a México

Mientras tanto, el medio hondureño 'diez' no escatimó y pegó duramente a la Selección Mexicana desde su título: "Estados Unidos golea a México, que jugó uno de sus peores partidos en mucho tiempo."

Finalmente, catapulta con un encabezado firme: "El conjunto estadounidense goleó a los mexicanos y recetaron duro golpe a los dirigidos por Rafael Márquez en un duelo amistoso".

Medio hondureño lanza crítica contra México tras ser goleado por Estados Unidos | CAPTURA DE PANTALLA

Otro medio que llamó la atención fue swissinfo.ch que retomó de la redacción de EFE para nuevamente dejar un título fuerte contra México: "3-0. Estados Unidos golea a México, que jugó uno de sus peores partidos en mucho tiempo"