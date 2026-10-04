Pochettino aclara ‘burlas’ a Gilberto Mora: “No hay más tonto que el que no quiere entender”

El técnico de Estados Unidos aseguró que las risas de Tyler Adams y Malik Tillman durante una conferencia fueron malinterpretadas y no estuvieron relacionadas con el juvenil mexicano

La polémica alrededor de Tyler Adams y Malik Tillman llegó hasta Mauricio Pochettino. Los dos futbolistas estadounidenses fueron señalados por supuestamente burlarse de Gilberto Mora durante una conferencia de prensa previa al partido entre Estados Unidos y México, pero el entrenador de las Barras y las Estrellas aseguró que todo se trató de un malentendido.

Pochettino explicó que las risas entre sus jugadores tuvieron otro motivo y aseguró que Tillman simplemente no quería responder las preguntas de los medios. El estratega argentino incluso fue contundente al defender a sus futbolistas y lamentó que la situación fuera sacada de contexto antes del duelo en Glendale, Arizona.

Pochettino explica las risas de Adams y Tillman

Durante la conferencia, Tillman y Adams protagonizaron un momento que rápidamente generó críticas en redes sociales, pues algunos interpretaron que ambos se estaban burlando de Gilberto Mora, quien había sido protagonista en la previa del encuentro.

Sin embargo, Pochettino aseguró que la situación fue completamente distinta. De acuerdo con el entrenador, Tillman no se siente cómodo atendiendo a los medios y constantemente buscaba que Adams fuera quien respondiera las preguntas.

“No hay más tonto que el que no quiere entender. Hay una cosa clave: a Malik (Tillman) no le gusta la prensa, entonces, cada vez que hacían una pregunta, siempre miraba a Tyler para que contestara él; la risa era porque le daba la palabra otra vez y no quería responder”, explicó Pochettino para Telemundo.

El estratega consideró que el comportamiento de sus jugadores fue interpretado de una manera diferente a lo que realmente estaba ocurriendo durante la conferencia.

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“¿Cómo vamos a faltarle al respeto a Rafael Márquez o a Mora?”

Pochettino también cuestionó que la situación se haya interpretado como una falta de respeto hacia la Selección Mexicana, especialmente porque Estados Unidos tenía una rivalidad deportiva importante de cara al encuentro.

El argentino recordó que su equipo ya conocía a Gilberto Mora debido al enfrentamiento previo entre ambas selecciones y aseguró que tampoco existía intención de faltarle al respeto a Rafael Márquez.

Como se va a interpretar y sacar de contexto, hay que mirar toda la rueda de prensa. ¿Cómo vamos a faltarle al respeto, por ejemplo, a Rafael Márquez? ¿Cómo no van a conocer a Márquez o también Mora, que jugamos la final? La interpretación es lo que hace daño; en ningún momento faltaron al respeto”, agregó.