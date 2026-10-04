Alex Padilla, portero mexicano en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Ante los errores del 'Tala', el portero del Athletic Club se perfila como el portero titular para enfrentar a Chile

La Selección Mexicana está por cerrar su actividad de esta Fecha FIFA y, después de los partidos ante Colombia, Perú y Estados Unidos, solamente queda un jugador de la convocatoria que todavía no ha tenido minutos: Alex Padilla.

El guardameta del Athletic Club ha permanecido en la banca durante los tres encuentros de esta Fecha FIFA, mientras que Raúl “Tala” Rangel y Óscar García han recibido la oportunidad de defender el arco mexicano durante la nueva etapa encabezada por Rafael Márquez.

Se perfila para jugar ante Chile

Padilla podría tener una oportunidad en el último compromiso de esta Fecha FIFA, especialmente después de la actuación de Tala Rangel ante Estados Unidos. El arquero de Chivas cometió dos errores que terminaron influyendo en el desarrollo del encuentro, por lo que Rafael Márquez podría considerar darle minutos al portero del Athletic para observarlo en acción.

La situación también permitiría al cuerpo técnico seguir evaluando las distintas opciones que tiene bajo los tres postes. Padilla ya ha formado parte de convocatorias anteriores, pero todavía busca consolidarse como una alternativa para la Selección Mayor.

Alex Padilla en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Óscar García ya tuvo minutos de juego

Por otro lado, Óscar García ya tuvo participación durante esta Fecha FIFA, por lo que Padilla es ahora el único futbolista de la convocatoria que permanece sin sumar minutos. Esto convierte al guardameta en uno de los nombres a seguir para el próximo encuentro de México.

Con un proceso que apenas comienza y varias posiciones todavía en evaluación, darle minutos a Padilla permitiría a Rafael Márquez conocer de primera mano sus condiciones y mantener abierta la competencia por la portería de la Selección Mexicana.