‘Los Moritas’ de Estados Unidos: Cavan Sullivan y Julian Hall, las joyas que le dieron un baile a México

Cavan Sullivan y Julian Hall celebran el triunfo de Estados Unidos ante México | MEXSPORT

Con apenas 17 y 18 años, Cavan Sullivan y Julian Hall marcaron en el 3-0 sobre el Tri y confirmaron el enorme potencial de una nueva generación estadounidense

Estados Unidos encontró en dos de sus jóvenes promesas a los grandes protagonistas de la goleada 3-0 sobre México. Cavan Sullivan, de apenas 17 años, y Julian Hall, de 18, fueron los encargados de marcar los dos primeros goles del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, en una noche en la que la juventud estadounidense volvió a demostrar que viene pisando fuerte.

El proyecto de Pochettino comienza a mostrar una cara diferente rumbo al siguiente ciclo mundialista de 2030. El técnico argentino apostó por una convocatoria con varios jugadores jóvenes y, ante México, dos de ellos respondieron con goles. Hall llegó a tres partidos consecutivos marcando con el USMNT, mientras que Sullivan hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en anotar con la selección de Estados Unidos.

Cavan Sullivan, la joya de 17 años que ya apunta a Europa

Cavan Sullivan es uno de los grandes proyectos del futbol estadounidense. El mediocampista del Philadelphia Union cumplió apenas 17 años el pasado 28 de septiembre y, pocos días después, escribió su nombre en la historia de la selección estadounidense al marcar ante México.

En septiembre, Sullivan fue elegido Jugador de la Jornada 26 de la MLS después de marcar dos goles y dar una asistencia contra San Diego FC. Además, acumuló participación directa en gol durante siete partidos consecutivos, una racha histórica para un adolescente en la MLS.

El crecimiento del juvenil también ha provocado que su futuro esté relacionado con el futbol europeo. Sullivan tiene un acuerdo para incorporarse al Manchester City cuando sea posible y su valor de mercado ya alcanza los 10 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

Con semejante proyección, parece cuestión de tiempo para que Philadelphia tenga que preparar una eventual salida de su joya. Su actuación contra México solamente aumenta la expectativa alrededor de un futbolista que, con 17 años, ya comenzó a llamar la atención fuera de Estados Unidos.

Cavan Sullivan, jugador de Estados Unidos, en festejo de gol ante la Selección Mexicana | IMAGO7

Julian Hall, el ‘Morita’ que no deja de marcar

Del otro lado aparece Julian Hall. El delantero de los New York Red Bulls tiene 18 años y ya dejó de ser solamente una promesa de la MLS para convertirse en una realidad dentro del primer equipo y ahora también en la selección estadounidense.

Hall marcó ante México su tercer gol en sus primeros tres partidos con el USMNT. Antes de enfrentarse al Tri, ya había encontrado la red contra Perú y Chile, por lo que llegó a la rivalidad con una racha perfecta desde su debut internacional.

Su temporada con los Red Bulls también explica por qué Pochettino decidió confiar en él. En 18 apariciones durante 2026, Hall suma nueve goles y cuatro asistencias. Además, fue convocado al MLS All-Star Game y en mayo se convirtió en el jugador más joven en la historia de la MLS en marcar un hat-trick.

Transfermarkt actualmente coloca su valor de mercado en 8 millones de euros, mientras que el New York Red Bulls recientemente le ofreció una renovación hasta la temporada 2029-30.

Julian Hall celebra el gol ante México después del error del 'Tala' Rangel | MEXSPORT

Pochettino y una generación que ya pide pista

La goleada ante México también representa un espaldarazo para la apuesta de Pochettino por los jóvenes. El técnico argentino presentó una selección con una importante presencia de futbolistas que todavía están construyendo su carrera y terminó encontrando respuestas precisamente en dos adolescentes.

La victoria 3-0 ante el Tri significó el tercer partido consecutivo de Estados Unidos marcando al menos tres goles durante esta Fecha FIFA. El equipo estadounidense también había derrotado a Perú y Chile, y ahora cerró la ventana internacional con 11 goles a favor.

Durante la Fecha FIFA, no se llamó a las grandes estrellas del equipo de las Barras y las Estrellas, por lo que el escenario es claro: desarrollar a sus jóvenes, darles protagonismo y, eventualmente, permitir que den el salto al futbol europeo puede convertirse en una de las claves del crecimiento de esta generación.