Santiago Giménez, el jugador con más ocasiones falladas con Selección Mexicana desde 2022

El delantero del Porto registra 20 ocasiones claras sin éxito en partidos oficiales

Santiago Giménez no logra pesar en Selección Mexicana, pues a lo largo de su carrera se ha caracterizado por su letalidad frente al arco, especialmente en su paso por Feyenoord, por lo que provoca críticas y cuestionamientos sobre su rol en el Tri.

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De acuerdo con datos de Statiskicks, Santiago Giménez es el futbolista de la Selección Mexicana con más ocasiones claras falladas desde 2022, con 20, al considerar partidos oficiales incluido el del sábado frente a Estados Unidos.

Después del delantero del Porto está Raúl Jiménez, quien se ha convertido en uno de los artilleros más importantes para México en los últimos años, sin embargo, su registro de ocasiones claras falladas no es tan alto, con nueve.

Santiago Giménez durante el amistosos México vs Estados Unidos | IMAGO7

¿Cómo le fue a Santiago Giménez ante Estados Unidos?

En el duelo más reciente, Giménez tuvo dos ocasiones claras, pero no pudo contactar el balón de forma correcta para meter en problemas al arquero rival, Diego Kochen y que México pudiera buscar el empate o la remontada.

Las ocasiones desaprovechadas generaron debate sobre quién debe tomar la posición de delantero en el Tri, especialmente con la inminente salida de Raúl Jiménez, quien es un elemento confiable, pero con 35 años todavía es incierto su futuro.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Santiago Giménez, la caída después del Feyenoord

En su etapa en Países Bajos, Giménez plasmó un estilo de juego convincente, con movimientos de un delantero prometedor y un juego aéreo impecable, razones que lo llevaron a la Serie A con un club histórico, AC Milan.

Pese a tener un buen inicio con el conjunto Rossonero, no pudo mantener el ritmo, también afectado por los problemas que atravesaba el club. En Italia, Giménez disputó 37 encuentros, en los que metió siete tantos y sirvió seis asistencias, un registro lejano a sus 65 goles con Feyenoord.

Por otro lado, con el Tri registra seis anotaciones 53 partidos, un registro considerado bajo al tomar en cuenta lo hecho en Países Bajos, cuando su rendimiento estaba al máximo nivel.