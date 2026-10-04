El mediocampista eximió de culpa al guardameta y pidió calma al señalar que el proceso de Rafael Márquez

Álvaro Fidalgo asumió una postura de autocrítica y liderazgo tras la dolorosa derrota de México ante Estados Unidos en Arizona, eximiendo de la culpa individual a Raúl 'Tala' Rangel y asegurando que las pifias cometidas sobre la cancha corresponden a todo el grupo.

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"Jodido, el resultado es doloroso", expresó el mediocampista al término del encuentro, dejando en claro que dentro del vestuario nacional la responsabilidad es compartida.

Aquí no falla uno, somos todos

A pesar del trago amargo frente al acérrimo rival de la zona, el centrocampista rescató pasajes del arranque del partido, destacando que en los primeros 25 minutos el equipo dirigido por Rafael Márquez mostró buen nivel y propuesta futbolística antes de que cayeran los goles del conjunto norteamericano.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, tras el empate contra Perú | MEXSPORT

Asimismo, Fidalgo hizo un llamado a la tranquilidad al recordar que este proceso apenas está dando sus primeros pasos y que el tricolor tendrá una revancha inmediata a mitad de semana para cambiar la cara.

Mira puesta en el siguiente compromiso

El futbolista enfatizó que el grupo debe aprender rápidamente de los descuidos defensivos y concentrarse en el próximo reto del calendario internacional. Fidalgo señaló que el parón de la Fecha FIFA ofrece una oportunidad valiosa este martes para corregir errores, ajustar líneas y darle un giro a la imagen mostrada en el Clásico de la Concacaf.

Rafa Márquez saliendo de perder su primer clásico l IMAGO7