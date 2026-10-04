Santi, yo creo que sí le hace falta tener más minutos obviamente para estar en la mejor forma. Sin embargo creo que aquí lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera tanto poniendo en forma por una molestia que venía teniendo, no pudo participar en los dos primeros partidos así que bueno, confiamos en él y que ojalá que pueda tener más oportunidad para que pueda quizás mejor ritmo de juego.