'Chaco' Giménez critica la sequía de Santi ante Estados Unidos: “El nueve tiene que hacer gol”

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El exfutbolista y padre del delantero mexicano no se guardó nada al analizar la actuación de su hijo en la goleada sufrida ante el acérrimo rival

Christian 'Chaco' Giménez lanzó una contundente autocrítica sobre el desempeño de Santiago Giménez tras la dolorosa derrota 3-0 de México ante Estados Unidos, dejando en claro que el ariete del Porto debe responder con anotaciones en el combinado nacional. "Santiago no tiene gol en Selección. El nueve tiene que hacer gol".

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El exfutbolista evaluó las fallas de su hijo frente al arco rival en el Clásico de la Concacaf en el análisis de 'Cuadro Titular' en Fox , donde el 'Bebote' desaprovechó opciones claras dentro del área que pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro para la escuadra dirigida por Rafael Márquez.

Durante el desarrollo del compromiso, el atacante tricolor fue un actor constante en el eje de ataque pero careció de contundencia.

Chaco Giménez | IMAGO7

La jugada más clara se gestó desde el fondo cuando Roberto 'Piojo' Alvarado metió una diagonal precisa para Giménez, quien terminó por abanicar el esférico de forma desafortunada, posteriormente, el canterano celeste volvió a probar suerte con un disparo que se marchó desviado tras una serie de rebotes, sellando una noche errática frente a la portería norteamericana.

Roces en la cancha e intensidad

Más allá de la falta de eficacia, el delantero azteca vivió momentos de alta tensión con los defensores de las barras y las estrellas. Tras disputar balones a máxima velocidad y en medio de la frustración por el marcador en contra, Giménez protagonizó un fuerte encontronazo con Sebastian Berhalter tras empujarlo en una acción futbolística.

Momento de la pelea entre Santiago Giménez y Chris Richards, en el México vs Estados Unidos | IMAGO7