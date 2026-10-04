Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El delantero del Olympiacos aseguró que se ilusionó al ver a su técnico

Arrancó un nuevo cambio generacional en la era de la Selección Mexicana. Luego de Javier ‘Vasco’ Aguirre, Rafael Márquez tomó las riendas del equipo de México. Junto con Andrés Guardado el ‘Kaiser’ sorprendió a propios y extraños, incluso dejando alucinado a Armando ‘Hormiga’ González, delantero promesa del Tricolor.

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¿Qué dijo Hormiga González?

Tras el cambio generacional y con la presencia de dos ‘monstruos’ del balompié nacional, el ex jugador de Chivas aseguró mostrarse ilusionado luego de ver a Márquez y Guardado dentro del cuerpo técnico de México.

La primera vez que vi a Andrés fue en un partido contra León, fue impresionante. La primera vez que vi a Rafa fue en el micro ciclo y también, te deja un máximo respeto por esas dos leyendas”, confesó la Hormiga.

Gilberto Mora, Johan Vásquez y Armando González previo a un juego de la Selección Mexicana | IMAGO7

Así mismo, el delantero del Olympiacos aseguró que le guarda un máximo respeto a ambos, más por su trayectoria dentro del balompié nacional y sobre todo en Copas del Mundo durante sus carreras.

Hicieron una carrera increíble y no se diga en mundiales, los dos tienen cinco entonces es algo espectacular . No tengo nada más que asombro y estoy muy feliz de que sean los entrenadores porque tenerlos me va a ayudar a crecer como jugador y me van a enseñar muchísimas cosas”, concluyó.

Armando González con México I MEXSPORT

¿Cómo va el ciclo de la Hormiga?

Desde su primera convocatoria previo al Mundial 2026, Armando González ha sido uno de los futbolistas recurrentes en el Tricolor, siendo parte de los delanteros recurrentes en el equipo junto con Raúl Jiménez.

Desde la Copa del Mundo y en la era Rafa Márquez, la Hormiga suma un total de nueve partidos con la camiseta de México. En sus actuaciones González tiene nueve duelos amistosos y uno del Mundial, sumando 354 minutos con un gol y una asistencia.