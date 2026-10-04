¡Así fue cómo pasó! Mateo Chávez explica a Jorge Campos el momento en el que fue expulsado

La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El jugador de la Selección Mexicana perdió la cabeza tras un encontronazo con Berhalter

Mateo Chávez fue uno de los protagonistas del partido entre la Selección Mexicana y Estados Unidos, aunque no precisamente por una acción favorable para el Tricolor. El lateral fue expulsado durante el segundo tiempo después de protagonizar un encontronazo con Berhalter.

Tras finalizar el encuentro, el futbolista del AZ Alkmaar fue captado mientras explicaba a Jorge Campos cómo se produjo la jugada que terminó con su expulsión. Chávez recreó el momento y mostró cómo ocurrió el contacto con el jugador estadounidense.

¿Cómo fue la expulsión de Mateo Chávez ante Estados Unidos?

El incidente ocurrió al minuto 67, cuando Chávez se encaró con Berhalter en medio de la disputa entre ambos jugadores. Durante el intercambio, el mexicano impactó con las manos el rostro de su rival, acción que terminó siendo sancionada con tarjeta roja directa.

En su explicación a Jorge Campos, el defensor mexicano recreó el movimiento realizado durante el altercado, incluyendo la doble cachetada sobre Berhalter que provocó que el árbitro determinara su expulsión.

Mateo Chávez había ingresado para disputar la segunda mitad del encuentro, por lo que su participación terminó antes de lo esperado. La tarjeta roja dejó a México con diez futbolistas cuando todavía quedaba más de una veintena de minutos por jugar.

Mateo Chávez, jugador de la Selección Mexicana, en partido amistoso | MEXSPORT

México terminó con diez ante Estados Unidos

La expulsión complicó todavía más el panorama para la Selección Mexicana, que tuvo que afrontar el tramo final del compromiso en inferioridad numérica ante uno de sus principales rivales de la Concacaf.

Estados Unidos aprovechó las circunstancias del encuentro y terminó imponiéndose por marcador de 3-0, resultado que dejó al conjunto mexicano sin posibilidades de reaccionar durante los minutos finales.